Сервис круглосуточной онлайн-консультации от врачей⠀

Группа компаний «Казахтелеком» совместно с IMEDICUS запустили приложение mobi Doctor. Основная цель проекта — дать возможность казахстанцам получить неограниченное количество онлайн-консультаций дежурного врача-терапевта или педиатра в любое время дня и ночи, без выходных и в любой точке мира. Приложение также открывает возможность получить качественную медицинскую помощь жителям отдаленных сельских населенных пунктах.



Сервис прост в использовании: достаточно скачать приложение или зайти на сайт и начать консультацию. Врач выйдет на связь в течение нескольких минут в формате чата, аудио или видеозвонка. Длительность консультации около 30 минут.



В личном кабинете создается виртуальная медкарта, а в чате с врачом можно загрузить назначения вашего лечащего врача, результаты исследований, лабораторные анализы и другие необходимые документы или изображения.



Консультации проводят квалифицированные врачи ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга, средний стаж специалиста — 17 лет. К осени планируется внедрить консультации казахстанских врачей на казахском языке.

