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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Сервис круглосуточной онлайн-консультации от врачей⠀
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Сегодня в 10:58

Сервис круглосуточной онлайн-консультации от врачей⠀

Группа компаний «Казахтелеком» совместно с IMEDICUS запустили приложение mobi Doctor. Основная цель проекта — дать возможность казахстанцам получить неограниченное количество онлайн-консультаций дежурного врача-терапевта или педиатра в любое время дня и ночи, без выходных и в любой точке мира. Приложение также открывает возможность получить качественную медицинскую помощь жителям отдаленных сельских населенных пунктах.

Сервис прост в использовании: достаточно скачать приложение или зайти на сайт и начать консультацию. Врач выйдет на связь в течение нескольких минут в формате чата, аудио или видеозвонка. Длительность консультации около 30 минут.

В личном кабинете создается виртуальная медкарта, а в чате с врачом можно загрузить назначения вашего лечащего врача, результаты исследований, лабораторные анализы и другие необходимые документы или изображения.

Консультации проводят квалифицированные врачи ведущих клиник Москвы и Санкт-Петербурга, средний стаж специалиста — 17 лет. К осени планируется внедрить консультации казахстанских врачей на казахском языке.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#приложение #врачи #казахтелеком #консультация
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