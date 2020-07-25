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Серик и Зарина Беркамаловы о том, почему важно помочь детям заранее определиться с профессией и привить уважение к труду
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Серик Беркамалов, 43 года, город — Нур-Султан, юрист, управляющий партнер юридического центра VETO, facebook


 

Зарина Беркамалова, город — Нур-Султан, экономист, в настоящее полностью посвятила себя воспитанию детей, facebook

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Сегодня в 14:50

Серик и Зарина Беркамаловы о том, почему важно помочь детям заранее определиться с профессией и привить уважение к труду

О нас

Серик. Мы познакомились случайно. Оба работали на государственной службе в Караганде: я в налоговых органах, супруга — в городском акимате. Встретились на городском мероприятии первого мая, приуроченном ко Дню единства народа Казахстана.

Мы были в одной большой компании друзей из шести ребят и девушек. Я сразу обратил внимание на Зарину. Она была дружелюбной и открытой, привлекла ее внешность. Познакомившись, сразу испытали взаимную симпатию. Мы оба были уже сформировавшиеся личности, при этом наши взгляды были схожи, мы понимали друг друга с полуслова.

Зарина. Гуляли по парку, катались на лодках, ходили в кино. Встречались недолго, затем решили пожениться.

Серик. Я сделал предложение в знаменитом на тот момент заведении «Созвездие». Мы были там с Зариной, друг по моей просьбе договорился с диджеем, и предложение объявили на танцплощадке через громкоговоритель.

Мы были в одной большой компании друзей из шести ребят и девушек


Знакомство с родителями проходило по всем казахским обычаям. У нас похожие семьи, родители примерно одного возраста. И я, и Зарина младшие дети в многодетных семьях. Я шестой ребенок, Зарина — четвертый. Ее отец — достаточно известный человек в Карагандинской области, труженик тыла, всю жизнь проработал в органах внутренних дел. Мама — учительница физики. Мой отец всегда был на государственной службе, мама — медик. Поэтому родители сразу с первой встречи нашли общий язык.

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Мы отказались от устаревающих обрядов взаимного одаривания и лишних финансовых трат. Наши родители достаточно демократичные люди и пошли нам навстречу. Тем более все эти моменты они уже прошли во время проведения свадебных обрядов с нашими старшими братьями и сестрами.

Зарина. В остальном свадьба была традиционной, у нас было около 200 гостей.
О Нур-Султане
Серик. Мы переехали в Астану из Караганды, когда меня пригласили в компанию при акимате города. На тот момент я работал в банке, руководил юридическим отделом. Тогда многие карагандинцы переезжали в Астану, тянулись к более комфортной жизни.

Я долго думал, стоит ли переезжать. Были и другие предложения, но так как дети были маленькими, мы не решались. Большей частью на конечное решение повлияла Зарина. Она хотела, чтобы я двигался дальше. В Караганде перспективы были небольшими, зарплата не менялась, а в столице было больше возможностей для карьерного роста и развития детей.

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Около года я снимал квартиру и жил в Астане один. Супруга с детьми остались в Караганде. Старший сын учился в школе, младший начал ходить в садик. В будние дни я был в Астане, на выходные ездил домой. Был сложный период для нашей семьи. Но мы успешно прошли его, продали квартиру в Караганде и все вместе переехали в Астану.

Мы полюбили этот город. Здесь хорошо развита инфраструктура, много парков, скверов. Есть все условия для комфортной жизни и работы.
О семье
Серик. У нас трое сыновей. Младшему скоро будет четыре года. Старший окончил университет имени Сейфуллина, получил работу программиста.

В воспитании детей для нас важно помочь им заранее определиться с профессией, подсказать, на чем нужно акцентировать внимание, чтобы в последующем они были успешными людьми. Считаю, что это главная миссия родителей. Я большую часть времени работаю, поэтому вопросы организации образования Зарина берет на себя. Изучает информацию в интернете, опыт родственников, знакомых.

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Зарина. Главное, что нужно дать детям — это безграничная любовь и доверие. Наши дети знают — что бы ни случилось, мы всегда на их стороне. Они могут подойти, рассказать все, и мы найдем решение. Мы не ругаем их при учителях, только говорим, что разберемся. Разговариваем дома и, если ребенок виноват, указываем на это и принимаем меры.

Серик. Для нас важны интеллигентность, порядочность и справедливость. Дети всегда берут пример с родителей, поэтому мы с Зариной по умолчанию сами ведем себя так. На своем примере показываем, что нужно ответственно относиться ко всему, что делаешь, любить своих близких, уважать институт брака.

Главное, что нужно дать детям — это безграничная любовь и доверие


Зарина. Когда есть доверие и любовь в семье, то хорошие отношения выстраиваются сами. Не зря говорят: «не воспитывай детей, воспитывай себя». Если у нас с супругом случается недопонимание, мы не показываем это при детях.

Серик. Воспитываем в детях уважение к окружающим. Учим относиться ко всем одинаково, независимо от национальности, происхождения и социального статуса.

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Одно из достижений — привить уважение к труду, понимание, что такое деньги и как их зарабатывать. Старшего сына, когда он был школьником, устроили официантом-барменом в ресторан к знакомому. До этой работы он излишне легко относился к деньгам, тратил не задумываясь, но после его отношение изменилось, он стал более экономным. Вырос эмоционально, научился замечать, как порой некрасиво ведут себя богатые люди с обслуживающим персоналом. Будучи официантом, понял, насколько важен труд каждого человека, начал по-другому относиться к людям.

Зарина. Учим мальчиков не обижать девочек. При этом не держим их в ежовых рукавицах. Не считаю правильным запрещать маленькому мальчику выражать свои эмоции, потому что «мужчины не плачут». Мужчиной он будет после пятнадцати лет, а пока он ребенок, я его личная защита, его личный адвокат.

Мы придерживаемся западных методов воспитания. Не бывает мужской и женской работы. Серик может приготовить ужин, помочь мне с домашними делами. Этому же учим сыновей, потому что они должны уметь позаботиться о себе.

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У казахов принято, что детей воспитывает мама. Папы приходят с работы и только гладят по головке. Но мамам тоже надо отдыхать. У нас папа, например, может собрать всех детей и уехать на футбол, и у меня есть три часа свободного времени, которые я провожу как хочу. После я встречаю их отдохнувшая, в хорошем настроении. Для поддержания благоприятного климата в семье важно, чтобы муж с женой шли друг другу навстречу. Мы будем рады, если у наших детей будет такая обстановка в семье, где каждый вносит посильный вклад и строит свою семью.

Из наших семейных традиций — совместные выезды на природу. Мы любим устраивать пикники, любим лес, речку. Серик и два младших сына любят рисовать, младший одно время увлекался пластилином. А мы, как родители, поддерживаем все их начинания.
Состояние духа на сегодняшний момент
Стараемся быть на позитиве и верить в лучшее.

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#казахстан #семья #семейныеценности #воспитание #нурсултан
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