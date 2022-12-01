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Сериал «Уэнсдэй» побил рекорд просмотров англоязычных шоу на первой неделе после релиза
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Сегодня в 10:05

Сериал «Уэнсдэй» побил рекорд просмотров англоязычных шоу на первой неделе после релиза

Сериал «Уэнсдэй», рассказывающий о дочери Мортиши и Гомеса Аддамс, стал самым успешным релизом среди англоязычных шоу на стриминговом сервисе Netflix.

Шоу стало новым рекордсменом по продолжительности просмотра в первую неделю после выхода. В совокупности пользователи сервиса смотрели «Уэнсдэй» на протяжении 341,2 миллиона часов.

«Уэнсдэй» появился на Netflix 23 ноября. В сериале снялись Гвендолин Кристи, Кэтрин Зита-Джонс, Луис Гусман, Кристина Риччи, Рики Линдхоум и Эмма Майерс.

Источник: daily.afisha.ru

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