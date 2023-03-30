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Сериал «Клиника» получит продолжение в формате фильма
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Главный

Сегодня в 10:00

Сериал «Клиника» получит продолжение в формате фильма

Создатель комедийного сериала «Клиника» Билл Лоуренс рассказал о планах снять продолжение шоу.

Лоуренс заявил, что полнометражный фильм по «Клинике» неизбежно. Продолжение будет снято не из-за профессиональной мотивации, а потому, что актеры и создатели сериала дружат и любят проводить время вместе. Ранее Лоуренс уже говорил о планах вернуться к работе над «Клиникой», отметив, что многим людям шоу до сих пор интересно.

Сериал «Клиника» продлился девять сезонов, которые выходили с 2001 по 2010 год.

Источник: cybersport.ru

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