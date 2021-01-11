Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
serial-bridzhertony-za-pervyy-mesyac-posmotrelo-63-milliona-pol-zovateley-netflix
Сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрело 63 миллиона пользователей Netflix
85
/
/

Сегодня в 12:02

Сериал «Бриджертоны» за первый месяц посмотрело 63 миллиона пользователей Netflix

По данным стрим-сервиса Netflix, за первые 28 дней сериал Шонды Раймс «Бриджертоны» посмотрело 63 миллиона пользователей. Ожидается, что драма покажет пятый лучший старт среди оригинальных проектов стриминга.

Самым популярным среди последних оригинальных релизов Netflix стала лента «Полночное небо» Джорджа Клуни. По подсчетам стриминга, за первые четыре недели картина привлекла 72 миллиона пользователей.

Семейный экшен Роберта Родригеса «Мы можем стать героями» за тот же период посмотрело 44 миллиона подписчиков. Фильм занял первое место в топе детских проектов в 88 странах.

В 2020 году самыми популярными проектами Netflix стали сериалы «Ход королевы» и «Рэтчед». Первый за 28 дней привлек 62 миллиона пользователей, и второй за тот же период посмотрело 48 миллиона подписчиков.

Источник: kinopoisk.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#сериал #netflix #чтосмотреть
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Bon Iver в октябре приедут в Москву с концертом
569
Появится скорый поезд «Тальго» в направлении «Уральск—Астана»
1983
Канье Уэст заявил, что его новый альбом Donda выйдет 24 июля
509