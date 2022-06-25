Семилетняя казахстанка Малика Зиядин стала чемпионкой мира ФИДЕ по шахматам

Чемпионат мира по шахматам среди школьников состоялся с 10 по 19 июня в столице Панамы. Юной шахматистке, которая обучается в Академии шахмат Жансаи Абдумалик, удалось завоевать сразу два титула: чемпиона и чемпионки мира по шахматам в возрастной категории до семи лет. Это первый случай в истории казахстанских шахмат.

Всего в турнире приняли участие 36 молодых шахматистов, где каждый из спортсменов сыграл 9 партий. По итогам чемпионата Малика выиграла все партии и набрала максимальное количество баллов — 9, опередив ближайшего преследователя из США на 2,5 очка.

Соревнования проводились в двух секциях — мальчики и девочки в шести возрастных категориях от 7 до 17 лет. Всего в чемпионате приняли участие около 600 шахматистов.