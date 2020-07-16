Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/011/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/01152d95560e3086668fc1769d93edf1.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
semeynyy-biznes-i-den-gi-suprugi-o-tom-kak-kopyat-den-gi-i-vo-chto-investiruyut
Семейный бизнес и деньги — супруги о том, как копят деньги и во что инвестируют
486
/
/

Вчера в 19:50

Семейный бизнес и деньги — супруги о том, как копят деньги и во что инвестируют

Сундар Раманатхан, 39 лет, город — Нур-Султан, основатель сети йога-центров Sundar YOGA, @rsundaryoga

Екатерина Миронова, 29 лет, город — Нур-Султан, руководитель, @mironova_rina

Сундар и Екатерина.jpg


О семье и семейном бизнесе


Екатерина. У нас интернациональная семья, мы вместе уже 10 лет. Воспитываем дочь Амелию.

Бизнесом занимаемся третий год. Сундар преподает йогу в Нур-Султане с 2006 года. С появлением дочери мы решили, что будем пробовать себя в предпринимательстве. В 2017 году открыли первый йога-центр Sundar YOGA, спустя девять месяцев — второй. Сундар преподает классы йоги и занимается сертификацией преподавателей, а я взяла на себя операционный менеджмент.

Сегодня вопрос здорового образа жизни и хорошего самочувствия актуален, поэтому мы видим свою миссию в оздоровлении нации, привитии правильных привычек. Йога — это не только здоровье тела, но и спокойствие ума.

Про деньги


Деньги — ресурс для реализации своего потенциала. До кризиса мы вкладывали большую часть свободных средств в развитие бизнеса, сейчас ситуация изменилась. Мы задумываемся о высокорисковых и низкорисковых инвестициях. На рынке достаточное количество компаний, которые предлагают выгодный формат инвестирования с доходностью 20-30% годовых. Мы тщательно изучаем этот вопрос.

Деньги — ресурс для реализации своего потенциала


У нас достаточно спокойный, размеренный образ жизни. Основные расходы — бытовые вопросы и путешествия. Главное правило — доходы всегда должны быть выше расходов. Также важно грамотное инвестирование имеющихся средств.

Про будущее


Мы наблюдаем тренды здорового образа жизни, правильного питания, экологически чистых продуктов. Рады, что наша деятельность сейчас в приоритетном секторе экономики — в сфере спортивно-оздоровительных услуг.


Арман Валиев, 36 лет, город — Нур-Султан, предприниматель

Салтанат Валиева, 36 лет, город — Нур-Султан, предприниматель

Арман и Салтанат.jpeg

О семье и семейном бизнесе


Салтанат. У нас дружная, креативная семья. Вместе с супругом мы воспитываем четверых детей и ведем совместные бизнес-проекты.

Первый опыт предпринимательства у нас был еще до свадьбы. Мы создали небольшой стартап — предоставляли оборудование для игры в пейнтбол. После этого полностью ушли в бизнес. Предпринимательство для нас — это свобода действий и выбора. Бизнес мотивирует, открывает большие возможности.

На данный момент мы развиваем два проекта — магазин тканей и ателье Colibri и биочистку. Стремимся расширить спектр услуг и открыть полноценный дом быта. Хотим создать современную автоматизированную компанию, которая сможет быстро и удобно обслуживать клиентов.

Мы с супругом всегда помогаем друг другу. У Армана получается наводить коммуникации, а мне нравится работать с дизайном, что-то создавать. Поэтому мы используем свои сильные стороны и развиваем семейный бизнес.

Про деньги


Деньги — это возможности, средство для достижения целей. С помощью денег мы можем помогать другим, осуществлять свои планы, путешествовать.

Деньги — это также энергия. Чтобы получать больше денег, нужно развиваться и аккумулировать эту энергию.

Мы анализируем семейные расходы, используем для этого приложение CoinKeeper, где ежедневно фиксируем все траты. Благодаря этому поняли, что тратим много денег на кафе и рестораны, а также на развлечения для детей. Договорились, что будем уменьшать эти статьи расходов. Наша цель — увеличить семейные доходы и уменьшить расходы. Разницу между этими показателями мы откладываем в валюте, чтобы создать подушку безопасности и инвестировать.

В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода


В первую очередь, мы вкладываем деньги в саморазвитие, образование для себя и детей. Также инвестируем в ценные бумаги. Третье направление — стартапы и бизнесы. В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода.

Про будущее


У нас с супругом не было привычки откладывать деньги с детства. Поэтому мы бы хотели научить детей этому. Уже сейчас они откладывают 10% от тех денег, что мы им даем или дарим. Постоянно думают, как они могут заработать деньги даже в свои годы. Хотим, чтобы они были самостоятельными в плане финансов. Покупаем им книги об историях успеха реальных людей, чтобы они занимались саморазвитием.

Один из основных трендов в предпринимательстве — развитие онлайн-услуг. Второй тренд — здоровье, натуральное питание, экологичный образ жизни. Именно эти направления будут активно развиваться в будущем.


Павел Янцен, 33 года, город — Нур-Султан, CEO коммуникационного агентства Yancen Group, @yancenpavel

Ольга Янцен, 30 лет, город — Нур-Султан, основатель коммуникационного агентства Yancen Group, @yancenolga

Павел и Ольга.jpg

О семье и семейном бизнесе


Ольга. У нас с супругом партнерский брак. Мы не просто семья, но и полноценные партнеры, ведем совместный бизнес. Воспитываем двоих сыновей. У нас дружная семья, мы всегда все делаем вместе, учитывая желания друг друга.

В бизнесе мы уже 10 лет — у нас свое digital-агентство. Смогли монетизировать свою экспертность и создать компанию, в которой занимаемся продвижением бизнеса и личного бренда в онлайне. Наш бизнес про рост, про то, как проявлять себя в современное время.

Про деньги


Деньги для нас — это энергия. Чем выше наша энергия, чем больше полезного мы делаем, тем больше денег зарабатываем. Деньги — это показатель нашей эффективности.

Раньше мы вкладывали в недвижимость. Нам нравится все качественное, поэтому мы выбирали хорошие районы для жилья, бренды автомобилей высокого класса. Сейчас наше сознание поменялось. Одна из наших клиенток занимается инвестированием. Общение с ней изменило наши взгляды на вложения. Мы вывели все деньги из биткоина, учимся инвестировать в акции и облигации.

Деньги — это показатель нашей эффективности


Вкладываясь в недвижимость, мы прогораем. У нас был пример, когда мы продали квартиру в Караганде, оставшись в плюсе в тенге, но потеряв большую сумму в долларах, так как за это время курс упал. Если бы мы вложили эти деньги в акции и получали минимальный процент, то заработали бы гораздо больше.

Нужно понимать, что нельзя тратить деньги просто так. Важно думать об увеличении дохода и постоянных накоплениях — откладывать минимум 10 %. Также мы вкладываемся в образование свое и детей, отдых.

Про будущее


Мы бы хотели, чтобы наши дети постоянно развивались и обучались, занимались любимым делом. Сегодня все уходит в онлайн, поэтому нужно прокачивать в себе эти навыки и знания. Люди, которые это понимают и работают в этом направлении, чувствуют себя хорошо.


Аблай Газизов, 28 лет, город — Нур-Султан, сооснователь магазина для кондитера Baker Street, @baker.street.mart

Гульхан Сейтикова, 24 года, город — Нур-Султан, сооснователь магазина для кондитера Baker Street

Аблай и Гульхан.jpeg


О семье и семейном бизнесе


Аблай. Мы молодая семейная пара, которая успешно ведет совместный бизнес в Нур-Султане. У нас много общих ценностей, интересов. Мы доверяем, уважаем и поддерживаем друг друга.

Гульхан. Аблай занимается бизнесом с 2016 года, он один из основателей столичной службы доставки пиццы «Amigo пицца». Семейный бизнес — магазин для кондитера Baker Street — мы ведем с 2019 года. Занимаемся предпринимательством, потому что стремимся обрести финансовую независимость. К тому же семейный бизнес позволяет нам быть на одной волне.

Наша цель — развивать сеть магазинов. Также в планах создать онлайн-школу для кондитеров.

Про деньги


Аблай. Мы относимся к деньгам бережно, используем приложение, которое позволяет контролировать каждую статью расходов семейного бюджета. Ведем управленческий учет бизнеса, так как цифры помогают анализировать и развивать проект. На данном этапе основная часть прибыли реинвестируется в Baker Street.

Гульхан. Мы не позволяем себе дорогие и необдуманные покупки. Но, как в любой семье, у нас есть стандартные статьи расходов: продукты питания, коммунальные услуги, семейный досуг, шопинг.

Аблай. С увеличением дохода нужно продолжать разумно вести семейный бюджет и планировать каждую крупную покупку. Небольшую часть свободных средств можно держать в условных единицах.

Гульхан. В будущем планируем обеспечить детям лучшее образование.

Про будущее


Аблай. Сейчас активно развивается онлайн-бизнес. Любой традиционный бизнес сталкивается с необходимостью продвигаться с помощью интернета, а также предлагать услуги онлайн.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#бизнес #семья #семейныйбюджет #инвестиции #деньги
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Top.kz. Как создать удобный и надежный клининговый сервис
3019
ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА АНЕЛЬ КАПЕКОВОЙ
6830
«Мы на 90% упали в доходах», — предприниматель из столицы о работе в кризис
3239