Семейный бизнес и деньги — супруги о том, как копят деньги и во что инвестируют





О семье и семейном бизнесе

Про деньги

Деньги — ресурс для реализации своего потенциала

Про будущее

О семье и семейном бизнесе

Про деньги

В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода

Про будущее

О семье и семейном бизнесе

Про деньги

Деньги — это показатель нашей эффективности

Про будущее





О семье и семейном бизнесе

Про деньги

Про будущее

Воспитываем дочь Амелию.Сундар преподает йогу в Нур-Султане с 2006 года. С появлением дочери мы решили, что будем пробовать себя в предпринимательстве. В 2017 году открыли первый йога-центр Sundar YOGA, спустя девять месяцев — второй. Сундар преподает классы йоги и занимается сертификацией преподавателей, а я взяла на себя операционный менеджмент.Йога — это не только здоровье тела, но и спокойствие ума.До кризиса мы вкладывали большую часть свободных средств в развитие бизнеса, сейчас ситуация изменилась. Мы задумываемся о высокорисковых и низкорисковых инвестициях. На рынке достаточное количество компаний, которые предлагают выгодный формат инвестирования с доходностью 20-30% годовых. Мы тщательно изучаем этот вопрос.Основные расходы — бытовые вопросы и путешествия. Главное правило — доходы всегда должны быть выше расходов. Также важно грамотное инвестирование имеющихся средств.Рады, что наша деятельность сейчас в приоритетном секторе экономики — в сфере спортивно-оздоровительных услуг.Вместе с супругом мы воспитываем четверых детей и ведем совместные бизнес-проекты.Мы создали небольшой стартап — предоставляли оборудование для игры в пейнтбол. После этого полностью ушли в бизнес. Предпринимательство для нас — это свобода действий и выбора. Бизнес мотивирует, открывает большие возможности.Стремимся расширить спектр услуг и открыть полноценный дом быта. Хотим создать современную автоматизированную компанию, которая сможет быстро и удобно обслуживать клиентов.У Армана получается наводить коммуникации, а мне нравится работать с дизайном, что-то создавать. Поэтому мы используем свои сильные стороны и развиваем семейный бизнес.С помощью денег мы можем помогать другим, осуществлять свои планы, путешествовать.Чтобы получать больше денег, нужно развиваться и аккумулировать эту энергию.Благодаря этому поняли, что тратим много денег на кафе и рестораны, а также на развлечения для детей. Договорились, что будем уменьшать эти статьи расходов. Наша цель — увеличить семейные доходы и уменьшить расходы. Разницу между этими показателями мы откладываем в валюте, чтобы создать подушку безопасности и инвестировать.Также инвестируем в ценные бумаги. Третье направление — стартапы и бизнесы. В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода.Поэтому мы бы хотели научить детей этому. Уже сейчас они откладывают 10% от тех денег, что мы им даем или дарим. Постоянно думают, как они могут заработать деньги даже в свои годы. Хотим, чтобы они были самостоятельными в плане финансов. Покупаем им книги об историях успеха реальных людей, чтобы они занимались саморазвитием.Второй тренд — здоровье, натуральное питание, экологичный образ жизни. Именно эти направления будут активно развиваться в будущем.Мы не просто семья, но и полноценные партнеры, ведем совместный бизнес. Воспитываем двоих сыновей. У нас дружная семья, мы всегда все делаем вместе, учитывая желания друг друга.Смогли монетизировать свою экспертность и создать компанию, в которой занимаемся продвижением бизнеса и личного бренда в онлайне. Наш бизнес про рост, про то, как проявлять себя в современное время.Чем выше наша энергия, чем больше полезного мы делаем, тем больше денег зарабатываем. Деньги — это показатель нашей эффективности.Нам нравится все качественное, поэтому мы выбирали хорошие районы для жилья, бренды автомобилей высокого класса. Сейчас наше сознание поменялось. Одна из наших клиенток занимается инвестированием. Общение с ней изменило наши взгляды на вложения. Мы вывели все деньги из биткоина, учимся инвестировать в акции и облигации.У нас был пример, когда мы продали квартиру в Караганде, оставшись в плюсе в тенге, но потеряв большую сумму в долларах, так как за это время курс упал. Если бы мы вложили эти деньги в акции и получали минимальный процент, то заработали бы гораздо больше.Важно думать об увеличении дохода и постоянных накоплениях — откладывать минимум 10 %. Также мы вкладываемся в образование свое и детей, отдых.Сегодня все уходит в онлайн, поэтому нужно прокачивать в себе эти навыки и знания. Люди, которые это понимают и работают в этом направлении, чувствуют себя хорошо.У нас много общих ценностей, интересов. Мы доверяем, уважаем и поддерживаем друг друга.Семейный бизнес — магазин для кондитера Baker Street — мы ведем с 2019 года. Занимаемся предпринимательством, потому что стремимся обрести финансовую независимость. К тому же семейный бизнес позволяет нам быть на одной волне.Также в планах создать онлайн-школу для кондитеров.Ведем управленческий учет бизнеса, так как цифры помогают анализировать и развивать проект. На данном этапе основная часть прибыли реинвестируется в Baker Street.. Но, как в любой семье, у нас есть стандартные статьи расходов: продукты питания, коммунальные услуги, семейный досуг, шопинг.Небольшую часть свободных средств можно держать в условных единицах.Любой традиционный бизнес сталкивается с необходимостью продвигаться с помощью интернета, а также предлагать услуги онлайн.