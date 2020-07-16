Семейный бизнес и деньги — супруги о том, как копят деньги и во что инвестируют

Екатерина Миронова, 29 лет, город — Нур-Султан, руководитель, @mironova_rina
О семье и семейном бизнесе
Екатерина. У нас интернациональная семья, мы вместе уже 10 лет. Воспитываем дочь Амелию.
Бизнесом занимаемся третий год. Сундар преподает йогу в Нур-Султане с 2006 года. С появлением дочери мы решили, что будем пробовать себя в предпринимательстве. В 2017 году открыли первый йога-центр Sundar YOGA, спустя девять месяцев — второй. Сундар преподает классы йоги и занимается сертификацией преподавателей, а я взяла на себя операционный менеджмент.
Сегодня вопрос здорового образа жизни и хорошего самочувствия актуален, поэтому мы видим свою миссию в оздоровлении нации, привитии правильных привычек. Йога — это не только здоровье тела, но и спокойствие ума.
Про деньги
Деньги — ресурс для реализации своего потенциала. До кризиса мы вкладывали большую часть свободных средств в развитие бизнеса, сейчас ситуация изменилась. Мы задумываемся о высокорисковых и низкорисковых инвестициях. На рынке достаточное количество компаний, которые предлагают выгодный формат инвестирования с доходностью 20-30% годовых. Мы тщательно изучаем этот вопрос.
Деньги — ресурс для реализации своего потенциала
У нас достаточно спокойный, размеренный образ жизни. Основные расходы — бытовые вопросы и путешествия. Главное правило — доходы всегда должны быть выше расходов. Также важно грамотное инвестирование имеющихся средств.
Про будущее
Мы наблюдаем тренды здорового образа жизни, правильного питания, экологически чистых продуктов. Рады, что наша деятельность сейчас в приоритетном секторе экономики — в сфере спортивно-оздоровительных услуг.
Арман Валиев, 36 лет, город — Нур-Султан, предприниматель
Салтанат Валиева, 36 лет, город — Нур-Султан, предприниматель
О семье и семейном бизнесе
Салтанат. У нас дружная, креативная семья. Вместе с супругом мы воспитываем четверых детей и ведем совместные бизнес-проекты.
Первый опыт предпринимательства у нас был еще до свадьбы. Мы создали небольшой стартап — предоставляли оборудование для игры в пейнтбол. После этого полностью ушли в бизнес. Предпринимательство для нас — это свобода действий и выбора. Бизнес мотивирует, открывает большие возможности.
На данный момент мы развиваем два проекта — магазин тканей и ателье Colibri и биочистку. Стремимся расширить спектр услуг и открыть полноценный дом быта. Хотим создать современную автоматизированную компанию, которая сможет быстро и удобно обслуживать клиентов.
Мы с супругом всегда помогаем друг другу. У Армана получается наводить коммуникации, а мне нравится работать с дизайном, что-то создавать. Поэтому мы используем свои сильные стороны и развиваем семейный бизнес.
Про деньги
Деньги — это возможности, средство для достижения целей. С помощью денег мы можем помогать другим, осуществлять свои планы, путешествовать.
Деньги — это также энергия. Чтобы получать больше денег, нужно развиваться и аккумулировать эту энергию.
Мы анализируем семейные расходы, используем для этого приложение CoinKeeper, где ежедневно фиксируем все траты. Благодаря этому поняли, что тратим много денег на кафе и рестораны, а также на развлечения для детей. Договорились, что будем уменьшать эти статьи расходов. Наша цель — увеличить семейные доходы и уменьшить расходы. Разницу между этими показателями мы откладываем в валюте, чтобы создать подушку безопасности и инвестировать.
В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода
В первую очередь, мы вкладываем деньги в саморазвитие, образование для себя и детей. Также инвестируем в ценные бумаги. Третье направление — стартапы и бизнесы. В ближайших планах найти 4-5 постоянных источников пассивного дохода.
Про будущее
У нас с супругом не было привычки откладывать деньги с детства. Поэтому мы бы хотели научить детей этому. Уже сейчас они откладывают 10% от тех денег, что мы им даем или дарим. Постоянно думают, как они могут заработать деньги даже в свои годы. Хотим, чтобы они были самостоятельными в плане финансов. Покупаем им книги об историях успеха реальных людей, чтобы они занимались саморазвитием.
Один из основных трендов в предпринимательстве — развитие онлайн-услуг. Второй тренд — здоровье, натуральное питание, экологичный образ жизни. Именно эти направления будут активно развиваться в будущем.
Павел Янцен, 33 года, город — Нур-Султан, CEO коммуникационного агентства Yancen Group, @yancenpavel
Ольга Янцен, 30 лет, город — Нур-Султан, основатель коммуникационного агентства Yancen Group, @yancenolga
О семье и семейном бизнесе
Ольга. У нас с супругом партнерский брак. Мы не просто семья, но и полноценные партнеры, ведем совместный бизнес. Воспитываем двоих сыновей. У нас дружная семья, мы всегда все делаем вместе, учитывая желания друг друга.
В бизнесе мы уже 10 лет — у нас свое digital-агентство. Смогли монетизировать свою экспертность и создать компанию, в которой занимаемся продвижением бизнеса и личного бренда в онлайне. Наш бизнес про рост, про то, как проявлять себя в современное время.
Про деньги
Деньги для нас — это энергия. Чем выше наша энергия, чем больше полезного мы делаем, тем больше денег зарабатываем. Деньги — это показатель нашей эффективности.
Раньше мы вкладывали в недвижимость. Нам нравится все качественное, поэтому мы выбирали хорошие районы для жилья, бренды автомобилей высокого класса. Сейчас наше сознание поменялось. Одна из наших клиенток занимается инвестированием. Общение с ней изменило наши взгляды на вложения. Мы вывели все деньги из биткоина, учимся инвестировать в акции и облигации.
Деньги — это показатель нашей эффективности
Вкладываясь в недвижимость, мы прогораем. У нас был пример, когда мы продали квартиру в Караганде, оставшись в плюсе в тенге, но потеряв большую сумму в долларах, так как за это время курс упал. Если бы мы вложили эти деньги в акции и получали минимальный процент, то заработали бы гораздо больше.
Нужно понимать, что нельзя тратить деньги просто так. Важно думать об увеличении дохода и постоянных накоплениях — откладывать минимум 10 %. Также мы вкладываемся в образование свое и детей, отдых.
Про будущее
Мы бы хотели, чтобы наши дети постоянно развивались и обучались, занимались любимым делом. Сегодня все уходит в онлайн, поэтому нужно прокачивать в себе эти навыки и знания. Люди, которые это понимают и работают в этом направлении, чувствуют себя хорошо.
Аблай Газизов, 28 лет, город — Нур-Султан, сооснователь магазина для кондитера Baker Street, @baker.street.mart
Гульхан Сейтикова, 24 года, город — Нур-Султан, сооснователь магазина для кондитера Baker Street
О семье и семейном бизнесе
Аблай. Мы молодая семейная пара, которая успешно ведет совместный бизнес в Нур-Султане. У нас много общих ценностей, интересов. Мы доверяем, уважаем и поддерживаем друг друга.
Гульхан. Аблай занимается бизнесом с 2016 года, он один из основателей столичной службы доставки пиццы «Amigo пицца». Семейный бизнес — магазин для кондитера Baker Street — мы ведем с 2019 года. Занимаемся предпринимательством, потому что стремимся обрести финансовую независимость. К тому же семейный бизнес позволяет нам быть на одной волне.
Наша цель — развивать сеть магазинов. Также в планах создать онлайн-школу для кондитеров.
Про деньги
Аблай. Мы относимся к деньгам бережно, используем приложение, которое позволяет контролировать каждую статью расходов семейного бюджета. Ведем управленческий учет бизнеса, так как цифры помогают анализировать и развивать проект. На данном этапе основная часть прибыли реинвестируется в Baker Street.
Гульхан. Мы не позволяем себе дорогие и необдуманные покупки. Но, как в любой семье, у нас есть стандартные статьи расходов: продукты питания, коммунальные услуги, семейный досуг, шопинг.
Аблай. С увеличением дохода нужно продолжать разумно вести семейный бюджет и планировать каждую крупную покупку. Небольшую часть свободных средств можно держать в условных единицах.
Гульхан. В будущем планируем обеспечить детям лучшее образование.
Про будущее
Аблай. Сейчас активно развивается онлайн-бизнес. Любой традиционный бизнес сталкивается с необходимостью продвигаться с помощью интернета, а также предлагать услуги онлайн.