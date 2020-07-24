Семейная пара из Нур-Султана о том, как быть бизнесменами и фитнес-тренерами

Как все начиналось

Мы сразу хотели создать концепцию, не похожую на другие

Наши принципы и традиции

Наш главный принцип — быть мотиваторами

Наши будни

Наш опыт

Совместный бизнес для нас — сплошные плюсы

Это было моим хобби. Я давно хотел развиваться в фитнес-индустрии и открыть место для людей, где можно следить за здоровьем, правильно питаться и получать здоровое общение.Создавал компанию вместе с напарником Александром. На тот момент я жил в Алматы, продал свой действующий бизнес, собрал вещи и переехал в столицу, чтобы реализовать мечту. Так я оказался в новом городе.Она раздавала листовки, а я сразу влюбился в нее. Я уже видел, что она будет работать в нашем фитнес-центре. И, познакомившись с ней, понял, что нашел ту женщину, которую искал. Она похожа на меня своими амбициями, эмоциями, желаниями и целями.Меня это удивило и порадовало, потому что не каждая девушка готова к тяжелому труду. Мы всей семьей готовились к открытию.С того момента начался наш семейный бизнес. Название нашего центра персонального тренинга тоже связано с семьей — это инициалы мои и дочери.Но мы сразу хотели создать концепцию, не похожую на другие. Мы не типичный фитнес-клуб, а Центр персонального тренинга. Нас отличает уникальная программа и подход.Также наша особенность в том, что мы выдаем дневник тренировок, где делаем фотографии формата «до-после», оставляем замеры и сопровождение по питанию. Работаем с клиентами 24/7, даже из другой страны.Здесь в рабочей площади есть спортзал, кардио, зал для групповых программ, зал единоборств, две сауны, бассейн и на третьем этаже салон красоты. Выросли в полноценный фитнес-клуб, где включены все услуги, в том числе SPA-процедуры.В бизнесе, как и в спорте, важно всегда следить за собой.Она показатель для многих мам.. Мы, как тренеры и родители, должны выглядеть на все сто процентов. Поэтому и в семье мы придерживаемся правильного питания, проводим регулярные тренировки. Подтверждаем все не только на словах, но и на деле. Все, что мы транслируем в бизнесе, полностью присутствует и дома.Иногда люди приходят в спортзал и точно не знают зачем. Здесь мы работаем как психологи — обсуждаем проблему и направляем клиентов.У нас все просто, легко и комфортно. Если человек приходит на тренировку без пафоса, то он будет возвращаться к нам снова и снова.. Мы уже доказали, что в спортивном зале возможно добиться хороших результатов.В основном это суббота или воскресенье. Обязательно выходим на прогулку и посвящаем себя семье.Бизнесом нужно жить. Если вы хотите зарабатывать, то, в первую очередь, думаете о нем.Я занимался строительством, отделкой и другими рабочими вопросами. Сейчас, в период карантина, мы больше отдыхаем и проводим время вместе. Для меня важно видеть, как растут наши дети. И семья сейчас на первом месте.Все вопросы по поводу финансов и работы фитнеса решает супруг. Я создаю атмосферу, встречаю гостей и общаюсь с клиентами.Я провожу обучение, а также мы вместе организуем спортивные мероприятия и марафоны.Круто, что у нас одно дело, направление и цель.Отличие семейного бизнеса в том, что мы в тандеме со второй половинкой можем создавать что-то интересное. Это лучше, чем работать на кого-то и достигать целей раздельно друг от друга. Совместный бизнес для нас — сплошные плюсы.