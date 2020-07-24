Семейная пара из Нур-Султана о том, как быть бизнесменами и фитнес-тренерами

Как все начиналось
Александр. Я по профессии строитель и дизайнер интерьера, но всегда параллельно занимался спортом. Это было моим хобби. Я давно хотел развиваться в фитнес-индустрии и открыть место для людей, где можно следить за здоровьем, правильно питаться и получать здоровое общение.
Идея бизнеса возникла раньше, чем я встретил Викторию. Создавал компанию вместе с напарником Александром. На тот момент я жил в Алматы, продал свой действующий бизнес, собрал вещи и переехал в столицу, чтобы реализовать мечту. Так я оказался в новом городе.
С супругой мы познакомились, когда я искал строительные материалы для помещения в «12 месяцев». Она раздавала листовки, а я сразу влюбился в нее. Я уже видел, что она будет работать в нашем фитнес-центре. И, познакомившись с ней, понял, что нашел ту женщину, которую искал. Она похожа на меня своими амбициями, эмоциями, желаниями и целями.
Мы познакомились за четыре месяца до открытия центра, и она сразу предложила помощь на стройке. Меня это удивило и порадовало, потому что не каждая девушка готова к тяжелому труду. Мы всей семьей готовились к открытию.
Позже супруга стала изучать технику и проходить курсы тренера. С того момента начался наш семейный бизнес. Название нашего центра персонального тренинга тоже связано с семьей — это инициалы мои и дочери.
Мы сразу хотели создать концепцию, не похожую на другие
Виктория. Когда мы открывались 6 лет назад, у нас было помещение на 300 квадратов. Но мы сразу хотели создать концепцию, не похожую на другие. Мы не типичный фитнес-клуб, а Центр персонального тренинга. Нас отличает уникальная программа и подход.
С каждым клиентом мы индивидуально добиваемся результатов, обучаем правильной технике. Также наша особенность в том, что мы выдаем дневник тренировок, где делаем фотографии формата «до-после», оставляем замеры и сопровождение по питанию. Работаем с клиентами 24/7, даже из другой страны.
Александр. Сейчас мы расширились на 2700 квадратов и переехали в новое место. Здесь в рабочей площади есть спортзал, кардио, зал для групповых программ, зал единоборств, две сауны, бассейн и на третьем этаже салон красоты. Выросли в полноценный фитнес-клуб, где включены все услуги, в том числе SPA-процедуры.
Наши принципы и традиции
Александр. Мы спортивная семья и движемся только вперед. В бизнесе, как и в спорте, важно всегда следить за собой.
Например, моя супруга родила двух детей и быстро восстановилась. Она показатель для многих мам.
Виктория. Наш главный принцип — быть мотиваторами. Мы, как тренеры и родители, должны выглядеть на все сто процентов. Поэтому и в семье мы придерживаемся правильного питания, проводим регулярные тренировки. Подтверждаем все не только на словах, но и на деле. Все, что мы транслируем в бизнесе, полностью присутствует и дома.
Наш главный принцип — быть мотиваторами
Александр. Важно, чтобы нам полностью доверяли. Иногда люди приходят в спортзал и точно не знают зачем. Здесь мы работаем как психологи — обсуждаем проблему и направляем клиентов.
Виктория. В нашем бизнесе важны положительные эмоции и домашняя атмосфера. У нас все просто, легко и комфортно. Если человек приходит на тренировку без пафоса, то он будет возвращаться к нам снова и снова.
Александр. Своей работой мы показываем, что есть реальные люди, кто смог измениться с помощью собственного труда и действий. Мы уже доказали, что в спортивном зале возможно добиться хороших результатов.
Виктория. У нас есть семейные дни, когда мы проводим время вместе. В основном это суббота или воскресенье. Обязательно выходим на прогулку и посвящаем себя семье.
Наши будни
Виктория. Сейчас уделяем много времени и сил бизнесу, потому что открылись в новом месте.
Александр. Нашему делу я посвящаю все время с утра до позднего вечера. Бизнесом нужно жить. Если вы хотите зарабатывать, то, в первую очередь, думаете о нем.
Когда мы открылись в новом месте, у меня совсем не было времени на семью. Я занимался строительством, отделкой и другими рабочими вопросами. Сейчас, в период карантина, мы больше отдыхаем и проводим время вместе. Для меня важно видеть, как растут наши дети. И семья сейчас на первом месте.
Виктория. В семейном бизнесе Александр — директор, я — управляющая. Все вопросы по поводу финансов и работы фитнеса решает супруг. Я создаю атмосферу, встречаю гостей и общаюсь с клиентами.
Александр. Виктория занимается набором тренеров и проводит собеседования на групповые программы. Я провожу обучение, а также мы вместе организуем спортивные мероприятия и марафоны.
Наш опыт
Виктория. Плюс семейного бизнеса в том, что больше времени мы находимся вместе и решаем все вопросы тоже вместе. Круто, что у нас одно дело, направление и цель.
Совместный бизнес для нас — сплошные плюсы
Наше дело связано со строением тела и поддержанием спортивной формы, поэтому мы друг друга мотивируем. Отличие семейного бизнеса в том, что мы в тандеме со второй половинкой можем создавать что-то интересное. Это лучше, чем работать на кого-то и достигать целей раздельно друг от друга. Совместный бизнес для нас — сплошные плюсы.