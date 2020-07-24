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Семейная пара из Алматы о том, как запустили проект с приростом на 100% каждый месяц
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Рафаель Тлепов, город — Алматы, основатель @tlepovrafael, @jumsaq.kz


Енлик Бекетаева, город — Алматы, основатель @_enlik_b, @jumsaq.kz

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Сегодня в 19:50

Семейная пара из Алматы о том, как запустили проект с приростом на 100% каждый месяц

Как все начиналось
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Енлик. Мы с Рафаэлем познакомились в декабре 2017 года. Я удаленно работала менеджером на Bro Glasses. Впервые мы увиделись на открытии первого магазина в ТРЦ «Глобус». В прошлом году летом я полностью перешла на аутсорс и стала арт-директором. Наши отношения начались именно в этой компании.

Рафаэль. Тогда у Енлик был свой бизнес, а я занимался Bro Glasses совместно с партнером Данияром. Через время решил выходить из проекта, продал партнеру свою долю. После выхода я мог заниматься новым проектом. Вместе с Енлик мы обсуждали интересные ниши и боли клиентов.

Она рассказала, что у нас сложно найти постельное белье — качественное и стильное. В Казахстане все цветастое, старомодное и неинтересное. Я заинтересовался темой и стал анализировать нишу в марте во время карантина. Изучив рынки разных стран и успешные кейсы, прописал бизнес-план.

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Мы с Енлик договорились, что важную часть продвижения в социальных сетях она возьмет на себя. Я займусь бизнес-процессами и подбором персонала, буду вести операционную деятельность. Так мы разделили обязанности и в начале мая запустили проект jumsaq home.

Я посчитал, сколько денег потребуется, и в мае пошли первые вложения. Енлик занялась запуском рекламы в Instagram, откуда пошли первые заявки. За первый месяц поняли, что спрос есть, но не достигли желаемых результатов.

За первый месяц поняли, что спрос есть


После этого мы поменяли подход к работе. Люди хотели больше индивидуальных размеров и комбинаций цветов. Изначально позиционировали себя как магазин, который продает комплекты из Турции. Мы не были готовы отвечать за качество работы, так как не влияли на производство.

В конце мая я принял решение дополнительно вложить деньги в проект и взять в аренду цех. Мы наняли швей и начали производство постельного белья в Казахстане.

Енлик. С помощью маркетинга и продвижения мы доносим до людей свою миссию. Так мы запустили коллекцию Nomad Nature в честь уникальных природных мест Казахстана. Свои делом мы призываем людей развивать локальный туризм и ценить природу родного края.

Рафаэль. Идея дизайна пришла после поездки на Кольсай и Кайынды. Мы вдохновились горами в окружении озера и решили, что хотим сделать белье такого же цвета. Эта коллекция получила название Deep of Qayindi. После нее родилась идея обратить внимание на экологические проблемы Казахстана. Сейчас у нас есть коллекция с глубоким синим цветом — «Аральское море 1977» и в разработке находится дизайн с тематикой озера Кобейтуз.
Наши принципы и традиции
Енлик. Я работаю на аутсорсе и занимаюсь продвижением в социальных сетях. Рафаэль помогает в развитии семейного бизнеса. Рабочие и личные отношения тесно сплетаются. Когда мы организовываем совместный выходной день, даем обещание не трогать телефоны и не разговаривать о работе. Но это сложно, так как идеи появляются спонтанно. За ужином тоже правило — не обсуждать работу.

Рафаэль. Есть определенные сложности, когда ведешь семейный бизнес. В отличие от раздельного бизнеса, у нас появляется больше точек соприкосновения, а значит, больше обсуждения спорных вопросов. Нам легче сглаживать углы, потому что мы подходим друг другу по темпераменту.

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Енлик. Я эмоциональная, иногда вспыльчивая, могу быстро расстроиться. У Рафаэля больше опыта в ведении бизнеса. Он привносит баланс в наше бизнес-партнерство.

Рафаэль. Есть определенные принципы, которые присутствуют как на работе, так и в отношениях. Главный принцип — честность. На работе это честность с клиентами, сотрудниками, партнерами. Перед друг другом мы стараемся проговаривать все максимально открыто. Это один из секретов нашей работы и отношений. У нас мало конфликтов, и, работая над проектами, мы ощущаем себя счастливыми.

Главный принцип — честность


Енлик. Рафаэль и я хорошо знакомы с навыками общения. Для нас важен диалог, и обратную связь мы строим на конструктивности и объективности. Навыки коммуникации, чувства эмпатии и сопереживания за другого человека сильно помогают в работе и отношениях.
Наши будни
Рафаэль. Планирование зависит от входящих запросов. У Енлик есть свой бизнес, и у меня есть постоянные клиенты, с которыми нужно работать. Мы не планируем на неделю вперед. Но стараемся находить время для свиданий, просмотров сериалов.

Енлик. У нас не всегда идеально получается распределять обязанности. Когда jumsaq home стартовал и в первый месяц не принес ожидаемый доход, проблема была не только в подходе ведения бизнеса, но и в разделении обязанностей. Каждый из нас в голове думал, что определенную часть работы возьмет на себя другой.

Мне было сложно перестроиться, так как помимо своего бизнеса есть семейный, который тоже требует внимания, любви и времени. Важно сесть с партнером, расписать обязанности и проговорить все вслух, чтобы каждый понимал, за что он берется. Мы также разделяем между собой прием входящих звонков по рабочему телефону.

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Рафаэль. Бизнесу сейчас уделяется много времени. Мы планируем расширение штата и набираем менеджеров по продажам, курьера. Задачи, которые делаются в течение дня, делегируются.

Сейчас каждый месяц проект дает прирост на 100% в обороте. Мы инвестируем в выкуп цеха, потому что он показал свою эффективность. В планах у нас запуск полноценного интернет-магазина и организация garage sale — разовой распродажи постельного белья. Если эта опция хорошо себя зарекомендует, то осенью откроем шоу-рум в Алматы.

Енлик. За три месяца наш аккаунт в Instagram получился эстетичным и конкурентоспособным. Выходим в лидеры в плане визуальной эстетики и продвижения контента.
Наш опыт
Рафаэль. Большой плюс семейного бизнеса в том, что мы друг друга поддерживаем. Мне помогают и дают прилив энергии положительные эмоции от Енлик. У меня есть смысл достигать результатов, чтобы порадовать ее.

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Енлик. Если Рафаэль не видит тех результатов, которых ожидал, он расстраивается. Для меня все, что мы делаем, кажется классным. Я смотрю на все оптимистично и вижу, как это влияет на Рафаэля.

Главное, когда строится семейный бизнес, — бороться с казахским стереотипом о родственниках. Нужно работать так, как будто вы работаете на кого-то.

Работа делает нас ближе и добавляет драйв


Рафаэль. С семьей и родственниками работать можно. У нас есть определенный лимит доверия. Привлекая близкого человека в общее дело, ты ему больше доверяешь, нежели человеку с Head Hunter-а. Но иногда люди забывают смотреть на профессиональные навыки.

Енлик. Есть разные пары, и не всем подойдет вести семейный бизнес. Но работа делает нас ближе и добавляет драйв. Дает силу идти к общим целям. Мы оба прикладываем усилия, чтобы осуществлять общие планы.

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#алматы #бизнес #семья #семейноедело
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