Семейная пара из Алматы о том, как запустили проект с приростом на 100% каждый месяц

Как все начиналось
Енлик. Мы с Рафаэлем познакомились в декабре 2017 года. Я удаленно работала менеджером на Bro Glasses. Впервые мы увиделись на открытии первого магазина в ТРЦ «Глобус». В прошлом году летом я полностью перешла на аутсорс и стала арт-директором. Наши отношения начались именно в этой компании.
Рафаэль. Тогда у Енлик был свой бизнес, а я занимался Bro Glasses совместно с партнером Данияром. Через время решил выходить из проекта, продал партнеру свою долю. После выхода я мог заниматься новым проектом. Вместе с Енлик мы обсуждали интересные ниши и боли клиентов.
Она рассказала, что у нас сложно найти постельное белье — качественное и стильное. В Казахстане все цветастое, старомодное и неинтересное. Я заинтересовался темой и стал анализировать нишу в марте во время карантина. Изучив рынки разных стран и успешные кейсы, прописал бизнес-план.
Мы с Енлик договорились, что важную часть продвижения в социальных сетях она возьмет на себя. Я займусь бизнес-процессами и подбором персонала, буду вести операционную деятельность. Так мы разделили обязанности и в начале мая запустили проект jumsaq home.
Я посчитал, сколько денег потребуется, и в мае пошли первые вложения. Енлик занялась запуском рекламы в Instagram, откуда пошли первые заявки. За первый месяц поняли, что спрос есть, но не достигли желаемых результатов.
За первый месяц поняли, что спрос есть
После этого мы поменяли подход к работе. Люди хотели больше индивидуальных размеров и комбинаций цветов. Изначально позиционировали себя как магазин, который продает комплекты из Турции. Мы не были готовы отвечать за качество работы, так как не влияли на производство.
В конце мая я принял решение дополнительно вложить деньги в проект и взять в аренду цех. Мы наняли швей и начали производство постельного белья в Казахстане.
Енлик. С помощью маркетинга и продвижения мы доносим до людей свою миссию. Так мы запустили коллекцию Nomad Nature в честь уникальных природных мест Казахстана. Свои делом мы призываем людей развивать локальный туризм и ценить природу родного края.
Рафаэль. Идея дизайна пришла после поездки на Кольсай и Кайынды. Мы вдохновились горами в окружении озера и решили, что хотим сделать белье такого же цвета. Эта коллекция получила название Deep of Qayindi. После нее родилась идея обратить внимание на экологические проблемы Казахстана. Сейчас у нас есть коллекция с глубоким синим цветом — «Аральское море 1977» и в разработке находится дизайн с тематикой озера Кобейтуз.
Наши принципы и традиции
Енлик. Я работаю на аутсорсе и занимаюсь продвижением в социальных сетях. Рафаэль помогает в развитии семейного бизнеса. Рабочие и личные отношения тесно сплетаются. Когда мы организовываем совместный выходной день, даем обещание не трогать телефоны и не разговаривать о работе. Но это сложно, так как идеи появляются спонтанно. За ужином тоже правило — не обсуждать работу.
Рафаэль. Есть определенные сложности, когда ведешь семейный бизнес. В отличие от раздельного бизнеса, у нас появляется больше точек соприкосновения, а значит, больше обсуждения спорных вопросов. Нам легче сглаживать углы, потому что мы подходим друг другу по темпераменту.
Енлик. Я эмоциональная, иногда вспыльчивая, могу быстро расстроиться. У Рафаэля больше опыта в ведении бизнеса. Он привносит баланс в наше бизнес-партнерство.
Рафаэль. Есть определенные принципы, которые присутствуют как на работе, так и в отношениях. Главный принцип — честность. На работе это честность с клиентами, сотрудниками, партнерами. Перед друг другом мы стараемся проговаривать все максимально открыто. Это один из секретов нашей работы и отношений. У нас мало конфликтов, и, работая над проектами, мы ощущаем себя счастливыми.
Главный принцип — честность
Енлик. Рафаэль и я хорошо знакомы с навыками общения. Для нас важен диалог, и обратную связь мы строим на конструктивности и объективности. Навыки коммуникации, чувства эмпатии и сопереживания за другого человека сильно помогают в работе и отношениях.
Наши будни
Рафаэль. Планирование зависит от входящих запросов. У Енлик есть свой бизнес, и у меня есть постоянные клиенты, с которыми нужно работать. Мы не планируем на неделю вперед. Но стараемся находить время для свиданий, просмотров сериалов.
Енлик. У нас не всегда идеально получается распределять обязанности. Когда jumsaq home стартовал и в первый месяц не принес ожидаемый доход, проблема была не только в подходе ведения бизнеса, но и в разделении обязанностей. Каждый из нас в голове думал, что определенную часть работы возьмет на себя другой.
Мне было сложно перестроиться, так как помимо своего бизнеса есть семейный, который тоже требует внимания, любви и времени. Важно сесть с партнером, расписать обязанности и проговорить все вслух, чтобы каждый понимал, за что он берется. Мы также разделяем между собой прием входящих звонков по рабочему телефону.
Рафаэль. Бизнесу сейчас уделяется много времени. Мы планируем расширение штата и набираем менеджеров по продажам, курьера. Задачи, которые делаются в течение дня, делегируются.
Сейчас каждый месяц проект дает прирост на 100% в обороте. Мы инвестируем в выкуп цеха, потому что он показал свою эффективность. В планах у нас запуск полноценного интернет-магазина и организация garage sale — разовой распродажи постельного белья. Если эта опция хорошо себя зарекомендует, то осенью откроем шоу-рум в Алматы.
Енлик. За три месяца наш аккаунт в Instagram получился эстетичным и конкурентоспособным. Выходим в лидеры в плане визуальной эстетики и продвижения контента.
Наш опыт
Рафаэль. Большой плюс семейного бизнеса в том, что мы друг друга поддерживаем. Мне помогают и дают прилив энергии положительные эмоции от Енлик. У меня есть смысл достигать результатов, чтобы порадовать ее.
Енлик. Если Рафаэль не видит тех результатов, которых ожидал, он расстраивается. Для меня все, что мы делаем, кажется классным. Я смотрю на все оптимистично и вижу, как это влияет на Рафаэля.
Главное, когда строится семейный бизнес, — бороться с казахским стереотипом о родственниках. Нужно работать так, как будто вы работаете на кого-то.
Работа делает нас ближе и добавляет драйв
Рафаэль. С семьей и родственниками работать можно. У нас есть определенный лимит доверия. Привлекая близкого человека в общее дело, ты ему больше доверяешь, нежели человеку с Head Hunter-а. Но иногда люди забывают смотреть на профессиональные навыки.
Енлик. Есть разные пары, и не всем подойдет вести семейный бизнес. Но работа делает нас ближе и добавляет драйв. Дает силу идти к общим целям. Мы оба прикладываем усилия, чтобы осуществлять общие планы.