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Селена Гомез об особенной косметике и лайфхаках макияжа
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Сегодня в 18:50

Селена Гомез об особенной косметике и лайфхаках макияжа

Селена Гомес — певица, актриса, филантроп и одна из самых популярных людей в Instagram. Селена запустила собственную линию косметики Rare Beauty — коллекция для макияжа из 16 наименований, которая уже появилась в Sephora.

Певица рассказывает о Rare Beauty, ментальном здоровье и влиянии своей мамы на красоту.

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Селена. Чувствую себя самой красивой, когда я с людьми, которых люблю. Когда бдительность ослаблена и неважно, как я выгляжу. Это дорогого стоит. Мои друзья никак не связаны с миром шоу-бизнеса, мы просто болтаем, и это заставляет чувствовать меня лучше.

Гомес и ее линия красоты сосредоточены на одном — на том, чтобы каждая девушка могла чувствовать себя хорошо, любить себя такими, какие они есть, и находить красоту в несовершенствах.

Одной из основных целей линии косметики — отплатить фонду RareImpact Fund, частью которого является Гомес. Звезда, которая рассказывала о своей личной борьбе с психическим здоровьем и депрессией, запустила линию косметики с целью собрать 100 миллионов долларов в течение следующих 10 лет, для того чтобы помочь малообеспеченному населению с психическим здоровьем.

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Селена. Идея создать линию красоты, чтобы помочь людям чувствовать себя лучше, возникла два года назад, когда я разговаривала с поклонниками. Эти молодые девушки говорили про то, что они чувствуют, будто они должны вести себя определенным образом. Мне было неловко слышать это, потому что они такие молодые и красивые, но все же беспокоятся о том, как выглядят и что они должны одеваться определенным образом. Я хотела сломать этот шаблон.

Косметика Rare Beauty должна заставить вас почувствовать себя заметной. Линия полностью инклюзивная и разнообразная. Я хотела, чтобы это было домом для всех, чтобы это было чем-то большим, чем макияж. Это нужно для того, чтобы вам было легко использовать косметику и чтобы вы чувствовали себя красивой. Поэтому в нашей линии 48 оттенков тонального крема.

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Однажды я просто дошла до того момента, когда почувствовала, что мне не нужен мейкап, и это нормально, и в тоже время наносить макияж — это нормально при необходимости.

Если я путешествую и лечу 12 часов, то наношу немного румян и консилера и чувствую себя хорошо. Я чувствую себя отдохнувшей.

У визажиста Хун Ваннго из YouTube есть несколько лайфхаков, которыми я пользуюсь. Один из приемов, которые я узнала — это нанесение румян в большем количестве, чтобы вы могли растушевать их без покраснений на щеке. Также есть трюки с тенями для век. Один из них — использование скотча, чтобы получить точную линию тени.

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Это возможность быть тем, кем ты хочешь быть в этот момент. Если я чувствую, что в настроении просто заняться уходом за кожей, то просто позволю этому быть. А в других случаях, когда я на конференциях в Zoom или снимаю видео, то я наношу макияж каждый день, и мне это нравится.

Красота — это разум, тело и душа.


Источник интервью: https://www.elle.com/beauty/a33865379/selena-gomez-rare-beauty-best-products/

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#косметика #селенагомес #selenagomez #rarebeauty
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