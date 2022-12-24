Seka Moving. Как переехать из Казахстана в США и построить бизнес, который приносит $2 000 000 в год

Мы часто рассказываем об успешных героях нашего времени, которые ставят перед собой немыслимые задачи, идут вперед и добиваются их. Серик Баймолдаев — один из тех, у кого получилось к 30 годам построить компанию в США в области транспортировки и хранения.

Серик Баймолдаев, 30 лет, фаундер Seka Moving





Я родился в Казахстане, где и прожил до 19 лет. А последние 10 лет я живу в Нью-Йорке. После колледжа в 2012 году я поехал в США, чтобы подтянуть знание английского языка. В итоге здесь и остался.

О переезде

Изначально я не планировал переезжать, но после четырех месяцев пребывания в США я захотел заработать себе на машину в Казахстане. Мне это удалось. Мои желания росли — я купил машину еще лучше, потом привез маму и показал ей США, сдал TOEFL, купил квартиру. С каждой достигнутой целью появлялись новые, которые мне тоже удавалось реализовывать. Это меня мотивировало добиваться еще больших целей.

Америка всегда была мне интересна, но я никогда не думал, что буду здесь жить, так как это совсем другая культура и язык.

Условий под мой бизнес в США нет. Чтобы добиться успеха, нужно быть трудолюбивым, общительным и иметь правильную стратегию. Круг общения — это очень важно в Америке, так как напрямую влияет на мышление и возможности, которые и приводят к нужным целям.





В США много возможностей, и их нужно уметь видеть. Здесь живут разные люди со всего мира, поэтому важно выделить тех, кто подходит к вашим целям, а это значит, что необходимо найти единомышленников и идти к цели вместе, помогая друг другу.

О визе

Когда я впервые оформлял визу через агентство, то это была обычная студенческая виза. Я сильно не надеялся получить ее, так как планировал строить карьеру по профессии в Казахстане.

Второй вариант развития событий меня в итоге устроил — я получил визу и уехал учить английский язык в США. В Казахстане выучить язык у меня не получалось.

После трех лет жизни в Нью-Йорке я решил остаться и подать документы на GREEN CARD, которую я и получил.

О бизнесе

После трех лет жизни в США я хотел поступать в колледж или пойти работать в офис, но подумал, чтобы стать богатым, необходимо заниматься бизнесом.

Помимо этого, я стал инвестором — вкладываю деньги в долгосрочные проекты.

Я составил список направлений бизнесов, которые меня интересовали. В списке было ресторанное направление, покупка и продажа аукционных машин, логистическое предпринимательство.



Сначала я открыл бизнес по продажам машин с аукционов. Я видел, как другие ребята работают на похожих позициях по 10-20 лет, и у них ничего не меняется. Они все также живут в самых отсталых районах Нью-Йорка и это их устраивает. Я не стал дальше продолжать это дело.

Потом я решил заняться логистикой, потому что такой бизнес не требовал больших вложений.

Первый раз я вложил $8000 — купил грузовик для перевозок. Плана Б у меня не было, поэтому пришлось сделать так, чтобы все сработало. Когда у вас есть большое количество опций, то не факт, что у вас все получится. Иногда стесненные обстоятельства могут мотивировать вас на большее.



Еще когда я начинал, многие мои знакомые сдавали на права и становились дальнобойщиками, а я выбрал еще тяжелее путь, который не гарантировал никаких доходов, но сам процесс становления предпринимателем неописуем.

Говорят, что у кошки девять жизней, так и здесь — у предпринимателей тоже много жизней, так как это постоянный риск, стресс и испытания. Но если смотреть на конечный результат, то это того стоит.



Компания SEKA Moving & Storage существует уже пять лет. Наши отделения есть в Калифорнии, Нью-Йорке и Флориде. У нас работает уже больше 200 человек в США, Казахстане и Грузии.





Здесь не так уж и важно, откуда вы приехали, так как важен ваш стержень и стремление к успеху. У людей в США есть одинаковые возможности каждый день. Надо смотреть внимательно, замечать эти возможности и хвататься за них. Одними мечтаниями о хорошей жизни себе не поможешь, важно действовать.

Мне жалко людей, которые теряют время и занимаются потребительством, зарабатывая только на свою жизнь. Такие ребята держат под собой места тех, которые могли бы по-настоящему заниматься чем-то полезным.

В любом бизнесе периодически появляются проблемы, которые можно решить. Нет ничего нерешаемого. Если сложно, то всегда можно найти ментора в своей области, который уже прошел через что-то похожее. Лучше научиться у него, чем самому узнавать все с нуля.

Я также помогаю приобрести частную и коммерческую недвижимость в районах Нью-Йорка. Так как за 10 лет у меня появилось много знаний и связей, то я всегда рад что-то подсказать.

О деньгах

Мой личный расход на жизнь составляет около $500 000 в год. Жизнь в Нью-Йорке дорогая, но сюда входят путешествия и мои траты на личное обучение.

В какой-то момент я решил тратить на саморазвитие $100 000 в год. Это бизнес-клубы, в которых я состою с остальными единомышленниками. Также я прохожу курсы в новых направлениях. Мне нравится узнавать, как бизнесы работают изнутри.





Связи в этой стране тоже играют большую роль, а чтобы выстраивать их, то надо из себя что-то представлять. Например, я состою в нескольких закрытых клубах Нью-Йорка для бизнесменов, где мы общаемся и поддерживаем друг друга. Там мы делимся опытом и своими связями, чтобы решать насущные проблемы и становиться лучше.

Наш бизнес работает по следующей схеме — чем больше вкладываешь, тем больше зарабатываешь. Особенно повезло тем, кто работает из других стран и получает в долларах.

О впечатлениях

Самое ценное — это время. Я не хочу тратить свое время на негативных, не энергичных и не целеустремленных людей.

Предприятия, где сервис — одно из важных понятий, хорошо себя зарекомендовали в США, поэтому такие компании, как Seka Moving — отличный пример крутого направления в бизнесе со своей историей. Здесь работает уверенность в себе, трудолюбие и открытость к новому.



