Сегодня в Алматы пройдет VII ежегодная рекламно-медийная конференция ADTribune

Мероприятие, организованное Центрально-Азиатской Рекламной Ассоциацией, пройдет в Event Space ТРЦ «Форум» и будет посвящено самым актуальным вопросам рекламно-медийной индустрии.

На одной площадке соберутся лучшие эксперты индустрии и действующие профессионалы, поэтому можно справедливо сказать, что это одно из важнейших событий такого масштаба на территории Казахстана и Центральной Азии.

Конференция пройдет в гибридном формате: спикеры и участники смогут встретиться офлайн, также предусмотрена онлайн-трансляция в реальном времени на охватных площадках Казнета по ссылке — youtube.com

Во время конференции будут озвучены свежие данные по медиа рынку за первый квартал текущего года. Участники обсудят будущее рекламы на телевидении и радио, трансформацию рынка наружной рекламы, а также новости и тренды диджитал-рекламы. Во время мероприятия будут представлены свежие кейсы, новые подходы и инструменты, уже применяемые на рынке, а также полезные для профессионалов данные и исследования. Одним словом, все новое, что происходит в индустрии здесь и сейчас.

Генеральный партнер ADTribune 2025 — Forte.

Forte — банк, который помогает людям, поддерживает предпринимателей и думает о будущем. Представлен во всех регионах Казахстана и помогает миллионам клиентов в решении их финансовых задач.

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Партнер — бесплатная онлайн платформа, которая популяризирует казахстанский видео-контент на государственном языке Birge TV.

Event-партнер — международное агентство полного цикла с многолетним уникальным опытом в организации мероприятий разного формата EZ Solutions.

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