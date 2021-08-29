Счастливые люди и лучшие условия для бизнеса: топ-7 стран для переезда

Пока мы планируем и просматриваем варианты, коллеги из immigrantinvest.com составили подборку стран, комфортных для жизни.

Страны оценивались по трем параметрам:

— уровень жизни — возможность иммигрантам адаптироваться в обществе, безопасность и культурное развитие

— экономика — карьерный рост, условия предпринимательства и уровень безработицы

— комфорт для семьи — доступность медицины и образования.

Сингапур





Страна возглавляет рейтинг Швейцарской бизнес-школы IMD по конкурентоспособности экономики, рейтинг Wall Street Journal и Heritage Foundation по индексу экономической свободы. Также у Сингапура второе место в рейтинге лучших стран Expat Explorer по таким критериям, как конкурентоспособность, уровень зарплат и условия для бизнеса.

Здесь наиболее востребованы инженеры, врачи, преподаватели иностранных языков и специалисты в сфере IT с опытом работы в таких странах, как Китай, США, Япония, Индонезия и Малайзия.





Канада





Первенство в рейтинге стран от журнала US News & World Report по качеству жизни. Также исследователи отмечают, что в Канаде высокий уровень медицины и образования, безопасности для женщин, экономической стабильности и условий для воспитания детей. У Канады хорошие показатели по благосостоянию граждан, обеспечению жильем и работой.

Канада считается одной из лучших стран для бизнеса, также здесь можно получить гражданство через инвестирование. По условиям, гражданство получает вся семья инвестора.





Новая Зеландия





Новая Зеландия входит в тройку самых комфортных для иностранцев стран. Экспаты отметили доброжелательность местных жителей и такие положительные стороны проживания в стране, как экономическая стабильность, культура и экология. Страна занимает почетное второе место в рейтинге Wall Street Journal и Heritage Foundation по индексу экономической свободы и третье место в Международном индексе налоговой конкурентоспособности.

В Новой Зеландии востребованы специалисты из сфер туристического бизнеса, сельского хозяйства, здравоохранения, лесного хозяйства и образования.





Германия





Из преимуществ жизни в Германии — большие зарплаты, качественное образование и самая большая русская диаспора. 47 вузов в стране вошли в рейтинг 500 лучших университетов мира. Также в стране есть действующий закон, который облегчает экспатам процесс внедрения в общество.

Помимо этого, Германия занимает четвертое место в рейтинге журнала US News & World Report по качеству жизни и шестое место в рейтинге ООН по индексу развития человеческого потенциала.





Люксембург





Лидер в списке US News & World Report по условиям развития бизнеса. В Люксембурге самые комфортные правила регистрации компаний, получения лицензии и обслуживания в банках. Также у страны пятое место в Международном индексе налоговой конкурентоспособности.

Из преимуществ работы в стране: получение Blue Card — вида на жительство для высококвалифицированных иностранных специалистов.





Испания





Страна с пятой по величине экономикой в Евросоюзе, поэтому является отличной площадкой для предпринимательства. Также в Испании можно получить вид на жительство, инвестировав в бизнес, недвижимость, облигации или депозит.

Участники опроса отметили климат и культуру как преимущества проживания, которые положительно повлияли на их здоровье. Также в стране хорошие показатели в сфере жилищных условий, продолжительности жизни, образования и уровня медицины. Expat Explorer определили Испании пятое место в рейтинге лучших стран для постоянного места жительства.





Финляндия





Первое место в рейтинге World Happiness Report ООН как страна, где живут самые счастливые люди. Финляндия сохраняет первенство в индексе уже четвертый год. Рейтинг составляется на основе таких факторов, как продолжительность жизни, отношение к коррупции, ВВП на человека, социальная поддержка и свобода граждан.