Сборы «Аватар: Путь воды» перевалили за миллиард долларов за 12 дней

Мировые сборы сиквела «Аватара» перевалили за миллиард долларов. Масштабный проект режиссера Джеймса Кэмерона стал третьим в рейтинге самых кассовых фильмов 2022 года.

В пятерку крупнейших зарубежных прокатчиков до начала этой недели входили Китай — 104,5 миллионов долларов, Франция — 60,5 миллионов, Корея — 55,4 миллиона, Германия — 41,5 миллионов и Индия — 39,2 миллиона.

К 27 декабря китайский прокат вырос до 108,7 млн ​​долларов, а местная организация по продажам билетов прогнозирует 170 млн.