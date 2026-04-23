Сборная Узбекистана по таэквондо завоевала шесть медалей на чемпионате мира

Молодежная сборная Узбекистана по таэквондо WT показала лучший результат в своей истории, завоевав шесть медалей на чемпионате мира и заняв третье место в общекомандном зачете.

Завершившийся в Ташкенте чемпионат мира по таэквондо WT собрал около 1000 спортсменов из 115 стран. По итогам турнира сборная Узбекистана завоевала 3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.





Золотые награды принесли Есинбек Одилов в весовой категории до 48 килограммов, Асадбек Самандаров — весовая категория до 51 килограмма и Мохидил Уктамжонова в весовой категории до 63 килограммов. Серебряными призерами стали Аюбхон Набиев в категории до 68 килограммов и Алишер Пак — весовая категория свыше 78 килограммов. Бронзовую медаль завоевал Шохжахон Холмуродов — весовая категория до 45 килограммов.

Этот результат стал историческим для национальной команды.





Источник: podrobno.uz