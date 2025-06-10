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Сборная Кыргызстана по рукопашному бою завоевала медали на чемпионате мира в Турции
Новости Центральной Азии и мира

05.06.2025

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою завоевала медали на чемпионате мира в Турции

Сборная Кыргызстана по рукопашному бою завоевала призовые места на чемпионате мира, который прошел в турецком городе Бурсе.

Кыргызстанцы завоевали одну серебряную и две бронзовые медали.

Серебряную медаль в весовой категории до 73 килограммов выиграл Кундузбек Турсунбеков. Бронзовыми призерами стали Нурсултан Көккөзов и Азат Жумабаев.

Источник: 24.kg

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