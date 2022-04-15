Сборная Казахстана впервые в истории пробилась в полуфинал зонального Juniors Davis Cup

Юниоры Казахстана обыграли сборную Южную Кореи на групповом этапе квалификации командного чемпионата мира в Индии.

В стартовой игре Амир Омарханов уверенно победил лидера сборной Кореи со счетом 6:3, 6:4 и вывел команду вперед. Во втором матче Данир Калдыбеков уступил и соперники сравняли счет.





В решающей парной игре карагандинцы Амир Омарханов в дуэте с Виталием Зацепиным в зрелищном матче принесли Казахстану путевку в полуфинал. За выход в финал казахстанцам предстоит сыграть со сборной Индии.

Источник: ktf.kz