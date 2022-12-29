Сборная Казахстана по теннису впервые сыграет на United Cup

С 29 декабря по 8 января в Австралии пройдет первый командный турнир United Cup, одним из участников которого является сборная Казахстана. На этих состязаниях у теннисистов есть возможность заработать до 500 очков в рейтингах ATP и WTA и призовые.

United Cup проводится впервые в истории мирового тенниса, и казахстанцы сразу получили на него приглашение. Шанс проявить себя на мировой арене получили вторые номера казахстанской сборной как среди мужчин, так и среди женщин. Таким образом честь страны на кортах Австралии будут защищать Юлия Путинцева, Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Александр Бублик, Тимофей Скатов, Денис Евсеев и Григорий Ломакин.

Казахстанская дружина попала в подгруппу B с командами Польши и Швейцарии. Все матчи групповой стадии для этих сборных пройдут в городе Брисбен. В матче открытия турнира 29 декабря встретятся Казахстан и Швейцария. Сначала Юлия сразится с 12-й ракеткой мира Белиндой Бенчич, затем Тимофей попробует обыграть Марка-Андреа Хюслера.

Источник: zakon.kz