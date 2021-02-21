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«Сбер» запустил в продажу «умные» лампы и розетки
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Сегодня в 14:11

«Сбер» запустил в продажу «умные» лампы и розетки

«Сбер» запускает собственную платформу «умного дома» и начинает продавать смарт-устройства под брендом Sber.

В фирменном интернет-магазине экосистемы доступны для покупки смарт-лампы по цене 990 рублей и смарт-розетки за 1390 рублей. Позже новинки можно будет купить и в магазинах партнеров в сетях электроники и на торговых онлайн-площадках.

Управление устройствами интегрировано с виртуальными ассистентами семейства «Салют». Отдавать команды можно голосом или через тач-интерфейс через мобильное приложение «Сбер Салют», с экрана SberPortal, медиаприставки SberBox.

Смарт-лампы регулируются по яркости освещения, цветовой температуре, доступны кастомные световые эффекты. Лампы можно привязать к определенным комнатам или домам, чтобы включить свет в нужном помещении или выключить все освещение в выбранном доме одной командой, в том числе по таймеру.

Источник: rb.ru

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#умныйдом #сбербанк #гаджеты
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