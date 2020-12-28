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«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay в режиме бета-теста
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Сегодня в 10:40

«Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay в режиме бета-теста

SberDevices при поддержке технического партнера запустил сервис облачного гейминга SberPlay — до 25 января 2021 года он будет работать бесплатно в бета-версии для владельцев «умной» медиаприставки SberBox.

С 25 декабря всем владельцам умной ТВ-приставки SberBox доступна бесплатная бета-версия сервиса облачного гейминга SberPlay, который позволяет запускать популярные ПК-игры на ТВ без необходимости покупки дорогой игровой консоли или мощного ПК.

SberPlay выполняет роль виртуальной консоли на базе недорогой медиаприставки от «Сбера» и дополнительного канала доступа к купленному контенту от популярных паблишеров игр. После окончания бета-периода за доступ к SberPlay пользователь будет платить только во время использования сервиса.

Источник: rb.ru

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#технологии #сбербанк #гаджеты #игроваяприставка
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