Самый большой музей под открытым небом строят в Казахстане

В окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране.

Началось строительство входных порталов-крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.

Основная цель проекта — демонстрация достижений степной цивилизации.

Наряду с городищем Бозок будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья.

Источник: tengritravel.kz