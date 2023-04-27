Самый большой музей под открытым небом строят в Казахстане

В окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране.
Началось строительство входных порталов-крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.
Основная цель проекта — демонстрация достижений степной цивилизации.
Наряду с городищем Бозок будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья.
Источник: tengritravel.kz