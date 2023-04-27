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Самый большой музей под открытым небом строят в Казахстане
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Главный

Сегодня в 09:54

Самый большой музей под открытым небом строят в Казахстане

В окрестностях Астаны строится государственный историко-культурный музей-заповедник «Бозок». Комплекс площадью 412 гектаров станет крупнейшим музеем под открытым небом в стране.

Началось строительство входных порталов-крепостных стен высотой более семи метров для въезда на территорию музея с обеих сторон. Башни у входа и крепости будут облицованы строительными материалами, специально изготовленными по технологии тех времен.

Основная цель проекта — демонстрация достижений степной цивилизации.

Наряду с городищем Бозок будут реконструированы исторические комплексы от эпохи энеолита до средневековья.

Источник: tengritravel.kz

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#астана #казахстан #музей #история #заповедник
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