Самые яркие победы и достижения музыкантов и певцов из Центральной Азии в 2021 году





Иманбек был номинирован на ежегодную премию мужского журнала GQ в категории «Открытие года» и на премию MTV EMA. В результате, он первую из них получил. Также он стал обладателем награды Billboard Awards за ремикс на трек Roses.









Димаш попал в топ-20 чарта Billboard Hot Trending Songs. Его песня Fly away находилась на седьмой строчке рейтинга. Также певец вошел в десятку самых упоминаемых артистов в социальных сетях за ноябрь, по данным анализа американской независимой исследовательской компании NetBase Quid.

Кроме того, Димаш Кудайберген был признан самым красивым мужчиной в Азии в онлайн-голосовании, которое проходило на сайте King Choice.









Скриптонит стал обладателем награды в российской номинации «Артист года» от Apple Music Awards. Также исполнителя объявили певцом, который внес наибольший вклад в развитие российской музыки. Продюсер в этом году записал совместный альбом The Genetic Code с рэпером из Нигерии Gee Baller и запустил собственное музыкальное медиа Karmapolitan.









В 2021 году стало известно, что музыка казахстанца Еркеша Шакеева прозвучит на открытии международного фестиваля композиторов International Composers Festival. Он пройдет 20-22 мая 2022 года в Великобритании. В день открытия прозвучит его композиция Zingarella.





Олжас Нурланов





Олжас Нурланов завоевал победу на 74 международном Кубке мира среди аккордеонистов и стал первым музыкантом из Казахстана, получившим высокую награду в этом престижном конкурсе. Кубок мира среди аккордеонистов прошел в Мюнхене. 22-летний баянист победил в категории Senior Coupe Mondiale среди участников до 32 лет.









Музыкант стал победителем 20-го Международного конкурса пианистов в Лидсе. Лауреату была вручена Золотая медаль Уотермана и премия в 25 тысяч фунтов стерлингов, а также призовой пакет.

Алим завоевал приз зрительских симпатий medici.tv и приз Королевского филармонического общества Ливерпуля, присуждаемый за лучшее исполнение произведения ХХ-ХХI веков.









Алматинский певец выпустил долгожданный альбом Anima. На закрытой презентации даже показали мультфильм к альбому. В этот раз пластинка полна совместных треков с популярными российскими и казахстанскими певцами: M`Dee, Navai, Baby Tape, Джиган и другие. Следом за альбомом певец обрадовал поклонников треком с Jony — «Босс».





Эльдар Габдуллин





Казахстанец Эльдар Габдуллин стал чемпионом мира по битбоксу в США. Все три этапа чемпионата мира проходили в онлайн-режиме. За первое место ему вручили денежный приз в размере 500 долларов и возможность судить участников на следующих чемпионатах.









Казахстанский певец начал выпускать треки, которые быстро стали популярными. В апреле музыкант даже выступил на шоу «Вечерний Ургант» вместе с Dequine. А совместный трек Dose с Мотом «10 баллов» оказался на первом месте чарта Apple Music в Казахстане, на 12 месте в Беларуси, на 19 в Кыргызстане и на 21 в России.









В этом году певец стал известен благодаря каверу на песню Валерия Мелазде «Салют, Вера». Видео на YouTube собрало более 14 миллионов просмотров. А сама песня попала в топ Apple Music в 13 странах.









Музыкант из Казахстана Арыстан Абильдин, выступающий под псевдонимом Colorit, одержал победу в международном конкурсе от TikTok. Он представил не только свою страну, но и весь СНГ. Конкурс прошел в формате онлайн среди участников-граждан стран всего мира. Colorit одержал победу с большим отрывом. Жюри присудило ему максимальный балл.













Кыргызстанец участвовал в международном музыкальном телевизионном конкурсе «Яны Мон», который основал Элвин Грей. Конкурс проходил в Уфе. Было отправлено порядка 8 тысяч заявок на участие. На сцене шоу, Оскар Батыров выступил вместе с Валерием Меладзе с песней «Красиво».









Песня «Я буду» казахстанского рэпера вышла в 2020 году, но в 2021 году попала в тренды TikTok. Под нее танцевал даже Гордон Рамзи.









Дуэт из Кыргызстана получил награду на конкурсе «Рэп-Завод» в прошлом году. Но именно весной 2021 году их трек «Минимум» взорвал интернет и принес парням широкую известность. Кстати, недавно они выпустили новый альбом PROPAGANDA.