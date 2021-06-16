Самые ожидаемые сериалы: что смотреть летом 2021

Подозреваются все

3 июня, SBS





Австралийский сериал, сюжет которого вертится вокруг кражи драгоценности главной героини во время празднования дня рождения ее детей. В списке подозреваемых оказываются как гости, так и обслуживающий персонал. Проверка на прочность героинь и значимости женской дружбы для каждой из них перед реальной опасностью.





Почему женщины убивают

3 июня, Amediateka





2 сезон сериала рассказывает историю Альмы Филкотт, ее любимое занятие — выращивать красивые цветы, и она мечтает стать частью Клуба садоводов. Вот только ей отказывают в членстве. И к чему это в итоге привело, вы узнаете во время просмотра сериала.





История Лизи

4 июня, Apple TV





Мини-сериал, снятый по одноименному роману Стивена Кинга. Кинг посвятил книгу своей жене и в основе сюжета: героиня после смерти мужа-писателя, ее действия и последствия от них. Мистика, немного доброго хоррора, загадки и горе женщины, потерявшей любимого и фанат-преследователь.





Локи

9 июня, Disney+





Долгожданный сериал, который переносит нас до событий, произошедших в «Мстителях: Война бесконечности» (2018). История классического злодея, благодаря обаянию его исполнителя Тома Хиддлстона, по популярности выше, чем у многих «героев». Но в рамках фильма Marvel у персонажа не было глубокого развития, и этот сериал позволяет персонажу рефлексировать и развиваться по полной программе.





Черное лето

17 июня, Netflix





2 сезон сериала продолжает тему нашествия зомби. Уже во втором сезоне Роуз с дочерью, в поисках которой прошел весь 1 сезон, и остальной командой спасаются от нашествия мертвых. Но опасность представляют и живые мародеры, и вооруженные до зубов ополченцы. И все это в условиях жестокого мороза.





В ритме жизни

18 июня, Apple TV





Сюжет переносит в Сан-Диего 1980-х годов. История домохозяйки Шейлы Рубин, уставшей от семейного быта и его проблем. Она начинает увлекаться аэробикой, чтобы отвлечься. Затем становится инструктором, причем популярным и это полностью меняет ее жизнь.





Рик и Морти

20 июня, Cartoon Network







Анимационный сериал о приключениях эксцентричного ученого Рика и его внука Морти. 5 сезон продолжает эпопею их приключений, связанных с исследованиями и экспериментами нерадивого деда. Из-за этих экспериментов, герои путешествуют по космосу и параллельным мирам.





Половое воспитание

22 июня, Netflix





История началась с Отиса, робкого и доброго мальчика, который решил стать школьным сексологом. В течении двух сезонов мы могли наблюдать за ростом главного героя и его близких: мамы Джин, Эрика, Ола, Эйми и других. Конец второго сезона расстроил многих фанатов. События третьего сезона начинаются чуть позже, но тем и интереснее.

Тайное общество мистера Бенедикта

25 июня, Disney+





В основе сериала одноименная серия книг о приключениях одаренных детей-сирот Трентона Ли Стюарта. Четверо детей — Рейни, Кейт, Гвоздик и Констанс были выбраны в ходе проверки, и мистер Бенедикт уверен, что только вместе они смогут помешать планам его злобного брата по порабощению мира. Подходит для семейного просмотра





Шоу Патрика Стара

Июль, CBS All Access





Лучший друг Губки Боба из мультфильма «Губка Боб и Квадратные штаны», как и ожидалось, удостоился отдельного проекта. Спин-офф расскажет о Патрике, его семье и работе ведущего в вечернем шоу, которое Патрик будет вести из своей комнаты. Помимо этого, проект заостряет внимание на истории персонажа и позволяет раскрыть его с другой стороны.





Монстры за работой

2 июля, Disney+





Продолжение пиксаровской «Корпорации монстров». По сюжету Салливан и Майк Вазовский возглавили корпорацию. Но в центре сюжета история Тайлера Таксмона. Так как корпорация теперь добывает детский смех, страшилам пришлось научиться смешить. И сериал рассказывает о том, как Таксмон учится этому и адаптируется в новых условиях.





Сплетница

8 июля, HBO Max





Перезапуск культового сериала о школьниках Верхнего Ист-Сайда. Действия сериала разворачиваются спустя восемь лет. За это время изменилось и поколение, и социальные сети. Новая сплетница пишет о новой золотой молодежи Манхэттэна.





Обитель зла: Бесконечная тьма

8 июля, Netflix





Анимационный сериал рассказывает о событиях, произошедших между четвертой и пятой частями видеоигр. Леон Кеннеди и Клэр Рэдфилд, расследующие взлом системы Белого дома и возможный заговор. В основе сюжета все также борьба с зомби-вирусом.





Тёрнер и Хуч

16 июля, Disney+





Главный герой - детектив Скотт Тёрнер, которому придется заниматься расследованием опасных преступлений в компании большого пса Хуча. Если в оригинале, герои умудрялись и зрителей смешить, и людей спасать, ну а то, что выйдет из этой экранизации - узнаем после премьеры.





Видеть

27 августа, Apple TV+





По сюжету, из-за неизвестного вируса человечество потеряло зрение и практически остановилось в развитии. В этом мире пресекаются любые разговоры о прошлом и теории о зрячих предках. Из-за чего на отличающихся зрением людей ведется охота.





Также бонусом, предлагаем вам посмотреть вторую половину пятого сезона сериала «Люцифер» и спецэпизод сериала «Друзья».