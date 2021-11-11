Самые ожидаемые премьеры нового сезона в «Астана Балет»

В списке самых ожидаемых и эффектных спектаклей этого сезона в театре «Астана Балет» — «Каприччио для фортепиано с оркестром» Джорджа Баланчина и «Арканы судьбы» в постановке Мукарам Авахри, которые будут представлены столичной публике 27 и 28 ноября в сопровождении симфонического оркестра театра под руководством дирижера Армана Уразгалиева.

В первом отделении будет представлен одноактный бессюжетный балет «Каприччио для фортепиано с оркестром» Джорджа Баланчина — одна из частей спектакля «Драгоценности», украшающего репертуары ведущих театров мира. Постановку балета, подготовленную в сотрудничестве с Фондом Джорджа Баланчина и выполненную в соответствии со стандартами стиля и техники, осуществляет американский хореограф Пол Бус.

В продолжении вечера любители высокого искусства смогут насладиться одноактным балетом «Арканы судьбы», музыку к которому написала известная казахстанская исполнительница Карина Абдуллина, заслуженный деятель Казахстана. Хореографом выступила Мукарам Авахри, заслуженный деятель РК и главный балетмейстер театра «Астана Балет».

Начало спектаклей: 27 и 28 ноября в 18:00.

Продажа билетов на премьеры уже началась и осуществляется только в режиме онлайн на сайте театра.