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Samsung представляет новые смартфоны Galaxy A52 и A72
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17.03.2021

Samsung представляет новые смартфоны Galaxy A52 и A72

Samsung Electronics представляет смартфоны Galaxy A52 и A72 с камерой высокого разрешения, экранами с плавной прокруткой, защитой от воды и долговечным аккумулятором.

Новинки от Samsung представлены в совершенно новом минималистичном дизайне в пастельных цветах с эффектом матовой дымки на задней панели.

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Новенькая камера с четырьмя модулями и основным объективом на 64 МП порадует яркими и четкими фото и видео. Лучший кадр из 4К-видео можно превратить в изображение с разрешением 8 МП. ИИ-технология автоматически оптимизирует настройки для 30 типов изображений и фонов, включая еду, пейзажи и домашних животных, а оптическая стабилизация гарантирует, что изображения и видео будут четкими, будь это модный танец или эффектный трюк на скейтборде. Даже ночью — благодаря многокадровой обработке.

Благодаря тактовой частоте дисплея в 90 Гц прокрутка стала еще более плавной, а на экране Samsung Super AMOLED смотреть видео- и фотоконтент в соцсетях можно даже на улице, так как яркость дисплея была повышена до 800 нит. При этом дисплеи смартфонов получили сертификат Eye Care и автоматически регулируют цветовую температуру для комфортного просмотра.

Новая серия Galaxy A получила все функции, которые могут пригодиться искушенным пользователям. Galaxy A52 и A72 водо- и пыленепроницаемы по стандарту IP67. А заряда емких аккумуляторов хватает на два дня, ведь у А52 — 4500 мАч, а у А72 — 5000 мАч.

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Новинки оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos для повышенной глубины и детализации звука и поддерживают расширение памяти до 1 ТБ. Кроме того, обновленный интерфейс One UI 3 повысил скорость и избавился от лишних деталей.

Наконец, новейшая мобильная ОС теперь доступна и на серии A. Galaxy A52 и A72 будут поддерживать обновления программного обеспечения для трех поколений и регулярные обновления безопасности в течение как минимум четырех лет!

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И, конечно же, новые смартфоны Galaxy A52 и А72 в полной мере обеспечивают стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но и легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных.

Официальные продажи Galaxy A52 и А72 в Казахстане стартуют, как и по всему миру, 18 марта.



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