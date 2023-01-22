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Samsung представила прототип нового гибкого дисплея для смартфонов. Он складывается как внутрь, так и наружу
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Сегодня в 12:30

Samsung представила прототип нового гибкого дисплея для смартфонов. Он складывается как внутрь, так и наружу

Идея создания нового подвижного экрана принадлежит подразделению Samsung Display.

Именно специалисты Samsung Display одними из первых в мире начали ставить эксперименты над внешним видом разных гаджетов и патентовать технологии гибких экранов.

Уникальность их новой разработки заключается в том, что владельцы устройств смогут по-всякому вращать его и менять положение на 360 градусов. При этом все функции телефона сохранятся, подстроятся под изменения и останутся доступными для использования.

Представленные прототипы интегрируют в Samsung Galaxy Z Fold 5. Смартфон еще не был официально представлен, но существует версия, что презентация состоится летом этого года.

Источник: srsly.ru

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