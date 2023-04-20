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Samsung представила новостное приложение News, которое напоминает Apple News
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Главный

Сегодня в 10:25

Samsung представила новостное приложение News, которое напоминает Apple News

Samsung представила приложение News, которое предлагает доступ к новостному контенту из различных источников, включая Axios, CNN, Fortune, Huffington Post, Newsweek, Reuters, Sports Illustrated, USA Today и многих других. Samsung News заменит существующее приложение Samsung Free. Оно предложит настраиваемые новостные ленты, а также утренние и вечерние брифинги, составляемые командой редакторов. В отличие от Samsung Free, обновленное приложение ориентировано исключительно на новости и подкасты.

Приложение своим интерфейсом очень похоже на интерфейс Apple News. На главной странице приложения размещены основные новости, а в нижней части страницы можно перемещаться между закладками «Новости», «Подкасты» и «Подписки». Samsung News распространяется среди пользователей Samsung Galaxy в США в качестве обновления для Samsung Free, начиная с сегодняшнего дня. Пользователи, у которых уже установлено приложение Samsung Free, увидят, что значок изменится на Samsung News. Новое приложение доступно в магазине приложений Samsung Galaxy Store.

Samsung планирует развивать новое приложение, в том числе и за счет увеличения количества новостных ресурсов.

Источник: 3dnews.ru

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#приложение #технологии #samsung #apple #новости
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