Samsung представила новостное приложение News, которое напоминает Apple News

Samsung представила приложение News, которое предлагает доступ к новостному контенту из различных источников, включая Axios, CNN, Fortune, Huffington Post, Newsweek, Reuters, Sports Illustrated, USA Today и многих других. Samsung News заменит существующее приложение Samsung Free. Оно предложит настраиваемые новостные ленты, а также утренние и вечерние брифинги, составляемые командой редакторов. В отличие от Samsung Free, обновленное приложение ориентировано исключительно на новости и подкасты.

Приложение своим интерфейсом очень похоже на интерфейс Apple News. На главной странице приложения размещены основные новости, а в нижней части страницы можно перемещаться между закладками «Новости», «Подкасты» и «Подписки». Samsung News распространяется среди пользователей Samsung Galaxy в США в качестве обновления для Samsung Free, начиная с сегодняшнего дня. Пользователи, у которых уже установлено приложение Samsung Free, увидят, что значок изменится на Samsung News. Новое приложение доступно в магазине приложений Samsung Galaxy Store.

Samsung планирует развивать новое приложение, в том числе и за счет увеличения количества новостных ресурсов.

Источник: 3dnews.ru