Samsung предложила перепрограммировать устаревшие гаджеты и использовать их в умном доме

Технологическая компания Samsung придумала способ не выбрасывать устаревшие гаджеты, а использовать их повторно — как элементы умного дома.

Samsung предлагает перепрограммировать старые устройства из линейки Galaxy с помощью приложения SmartThings. С обновленным программным обеспечением они смогут выполнять новые роли и дольше работать от заряда батареи.

Ненужные смартфоны получат функции датчиков шума, измерителей уровня света в помещении и радионянь. Пока воспользоваться сервисом повторного использования гаджетов смогут только пользователи из США, Великобритании и Южной Кореи — там проводится тестирование новинки.

Источник: daily.afisha.ru