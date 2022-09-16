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Samsung потратит $5,02 миллиарда, чтобы стать экологичнее
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Сегодня в 10:41

Samsung потратит $5,02 миллиарда, чтобы стать экологичнее

Samsung Electronics анонсировала новую экологическую стратегию с целью достижения к 2050 году нейтрального статуса с точки зрения выбросов углерода. Компания израсходует порядка 7 триллионов южнокорейских вон — $5,02 миллиарда на реализацию экологических программ, включая разработку решений, направленных на сокращение выбросов технологических газов, а также для снижения энергопотребления в потребительских товарах.

Запланированы проекты по разработке технологий улавливания и утилизации углерода и частиц вредных веществ в воздухе, образующихся в ходе производственного процесса. Сумма инвестиций не включает затраты, связанные с расширением использования возобновляемых источников энергии.

В рамках реализации новой стратегии Samsung намерена довести долю повторно используемого пластика в своих устройствах до 50 % к 2030 году и до 100 % к 2050 году.

Источник: 3dnews.ru

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