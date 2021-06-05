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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Саморазвитие по-английски: Youtube-каналы на которые стоит заглянуть
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Сегодня в 16:40

Саморазвитие по-английски: Youtube-каналы на которые стоит заглянуть

Учите английский язык? Совмещайте приятное с полезным посмотрите видео от англоязычных блогеров о том, как учиться более продуктивно.


@nathanieldrew_




Любимое увлечение Nathaniel Drew — изучение языков. На его канале можно найти множество видео, посвященных этому увлекательному процессу. Но Натаниэль этим не ограничивается и рассказывает также о том, как сделать жизнь более интересной. А еще его видео отличаются отличным видеорядом и приятными саундтреками.


@mattdavella




Matt D'Avella — режиссер и минималист. На своем канале он рассказывает о том, как быть более продуктивным, предлагает интересные техники, методы и правила. Большую популярность ему принесла рубрика «30-дневные эксперименты», в которой Мэтт на протяжении месяца пытался внедрять разные полезные привычки в свою жизнь, от подъема в пять утра до отказа от сахара.


@tomfrankly




Thomas Frank создает свои видео, чтобы поделиться советами о том, как учиться быстрее и эффективнее и перестать лениться. Томас также дает практические советы о чтении, конспектировании и лучших для саморазвития приложениях.


@nrajapandey




Captain Sinbad — режиссер-комедиант, мечтающий построить карьеру актера. Его контент совмещает в себе серьезные видео о том, как лучше сосредотачиваться на работе, о философии и шутливых комедийных скетчах. Профессиональный подход и кинематографичные видео — прекрасная возможность подтянуть свой английский.


@joeyschweitzer




Канал Better Ideas сочетает в себе и умственные и физические стороны саморазвития. Здесь вы можете найти видео о полезных привычках, о том, как стать более дисциплинированным и найти необходимую мотивацию.


@aliabdaal




Выпускник Кэмбриджа Ali Abdaal создает контент, который помогает вести счастливую, здоровую и эффективную жизнь. Главные направления — технические новинки, книги и продуктивные советы.

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