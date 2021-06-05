Саморазвитие по-английски: Youtube-каналы на которые стоит заглянуть

Учите английский язык? Совмещайте приятное с полезным — посмотрите видео от англоязычных блогеров о том, как учиться более продуктивно.





Любимое увлечение Nathaniel Drew — изучение языков. На его канале можно найти множество видео, посвященных этому увлекательному процессу. Но Натаниэль этим не ограничивается и рассказывает также о том, как сделать жизнь более интересной. А еще его видео отличаются отличным видеорядом и приятными саундтреками.





Matt D'Avella — режиссер и минималист. На своем канале он рассказывает о том, как быть более продуктивным, предлагает интересные техники, методы и правила. Большую популярность ему принесла рубрика «30-дневные эксперименты», в которой Мэтт на протяжении месяца пытался внедрять разные полезные привычки в свою жизнь, от подъема в пять утра до отказа от сахара.







Thomas Frank создает свои видео, чтобы поделиться советами о том, как учиться быстрее и эффективнее и перестать лениться. Томас также дает практические советы о чтении, конспектировании и лучших для саморазвития приложениях.





Captain Sinbad — режиссер-комедиант, мечтающий построить карьеру актера. Его контент совмещает в себе серьезные видео о том, как лучше сосредотачиваться на работе, о философии и шутливых комедийных скетчах. Профессиональный подход и кинематографичные видео — прекрасная возможность подтянуть свой английский.





Канал Better Ideas сочетает в себе и умственные и физические стороны саморазвития. Здесь вы можете найти видео о полезных привычках, о том, как стать более дисциплинированным и найти необходимую мотивацию.





Выпускник Кэмбриджа Ali Abdaal создает контент, который помогает вести счастливую, здоровую и эффективную жизнь. Главные направления — технические новинки, книги и продуктивные советы.