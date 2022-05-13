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С начала июля Казахстан и Германия увеличат количество рейсов
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Сегодня в 09:04

С начала июля Казахстан и Германия увеличат количество рейсов

Между Казахстаном и Германией с начала июля самолеты будут летать 15 раз в неделю, в том числе по маршруту Уральск — Франкфурт.

C 15 мая авиакомпания Air Astana увеличит количество рейсов по маршруту Нур-Султан — Франкфурт с пяти до шести рейсов в неделю. С 1 июня — до семи рейсов.

Cо 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт — Нур-Султан/Алматы с четырех до пяти рейсов в неделю, с 4 июля — до семи рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

Источник: zakon.kz

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