С начала июля Казахстан и Германия увеличат количество рейсов

Между Казахстаном и Германией с начала июля самолеты будут летать 15 раз в неделю, в том числе по маршруту Уральск — Франкфурт.

C 15 мая авиакомпания Air Astana увеличит количество рейсов по маршруту Нур-Султан — Франкфурт с пяти до шести рейсов в неделю. С 1 июня — до семи рейсов.

Cо 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт — Нур-Султан/Алматы с четырех до пяти рейсов в неделю, с 4 июля — до семи рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

Источник: zakon.kz