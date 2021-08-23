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С Байконура запустили ракету со спутниками OneWeb
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Сегодня в 11:10

С Байконура запустили ракету со спутниками OneWeb

Все 34 британских космических аппарата системы связи OneWeb успешно выведены на целевую орбиту после запуска с космодрома Байконур с помощью российской ракеты-носителя «Союз-2.1б» и разгонного блока «Фрегат».



Развоз спутников по орбите разгонным блоком «Фрегат» занял 3 часа 45 минут. За это время разгонный блок совершил 10 маневров, отделив 9 групп спутников.

OneWeb собирается начать оказывать коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к июню 2022 года намерена развернуть группировку из 648 спутников первого поколения, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.

Источник: tengrinews.kz

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#технологии #ракета #спутниковаясвязь #байконур #орбита
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