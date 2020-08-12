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С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелеты
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Сегодня в 17:34

С 17 августа Казахстан поэтапно возобновляет международные перелеты

С 17 августа 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Республику Беларусь, Германию, Нидерланды, Египет, Украину и Российскую Федерацию.

Министерством совместно с авиационными властями вышеуказанных стран предварительно проработан вопрос возобновления регулярных пассажирских рейсов. Указанные страны поддерживают возобновление полетов с Казахстаном с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований:термометрия, социальное дистанцирование, масочный режим, ПЦР тестирование.

Для выполнения полетов в Россию требуется разрешение с российской стороны.

Количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами.

Источник: gov.kz

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#казахстан #авиаперелеты #авиасообщение
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