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Рынок онлайн-продажи продуктов может вырасти до 1 трлн рублей к 2024 году
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Сегодня в 11:05

Рынок онлайн-продажи продуктов может вырасти до 1 трлн рублей к 2024 году

Доставка продуктов становится самой быстрорастущей категорией на российском рынке e-commerce. В 2021 году оборот этого бизнеса достигнет 400 млрд рублей, а к 2024 году — 1,1 трлн рублей. Почти 90% продаж при этом обеспечат десять крупнейших игроков.

По итогам января-июня 2021 года онлайн-продажи продуктов превысили 50 млрд рублей, что в 2,5 раза выше аналогичного показателя прошлого года. Ожидается, что по итогам года оборот рынка вырастет до 400 млрд рублей, а к 2024 году — до 1,1 трлн рублей. Продукты станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, и в результате их доля увеличится с 5,3% до 18,8%.

Катализатором развития онлайн-торговли продуктами в 2020 году стала пандемия коронавируса, а одном из ключевых результатов — повышение доверия покупателей.

Источник: incrussia.ru

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#бизнес #россия #продукты #онлайнпродажи #торговля
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