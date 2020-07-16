Рыбалка, автомобили и гольф — 3 сообщества для мужчин в Нур-Султане

Денис Цой, город — Астана, основатель @astana_fishing_club









О клубе

Как присоединиться

Шасалим Шагалимов, город — Астана, Альянс Автоклубов Астаны













О клубе

Как присоединиться





Серик Султангали, город — Нур-Султан, президент гольф-клуба «Астана»













О клубе





Как присоединиться





Все началось с организации совместного выезда на рыбалку. Клуб основали 10 октября в 2015 году. Со временем я собрал команду. Сейчас в руководстве у нас четыре человека, а также есть филиал в городе Тараз.И знакомились с людьми, кто разделяет их интересы и увлечения. Много людей нашли себе здесь друзей-единомышленников.Мы рассказываем о городских соревнованиях по спортивному и любительскому рыболовству. Публикуем изменения в законах, а также правила поведения для начинающих рыбаков.Для участников клуба у нас есть официальный мерч, такой как аракаловые наклейки, кепки, флаги и нашивки.Отличившихся рыбаков отправляем на соревнования.У клуба есть возможность общаться онлайн и офлайн. Мы добавляем рыбака в чат, где единомышленники обсуждают рыбалку и все, что с ней связано.А также есть канал на Youtube, куда мы публикуем видео с выездов.В него входят десять автомобильных клубов столицы.Незнакомые люди здесь начинали общаться, знакомиться, решать свои проблемы. Также мы активно поддерживаем экологические инициативы и выступаем организаторами субботников. Субботники проводятся в рамках экологического движения «Мы за чистую страну».Можно внести свой вклад в становление и развитие экологического сознания.В зимний сезон мы организовывали зрелищные автогонки, а также даем возможность проверить свое мастерство вождения. Присоединиться к мероприятиям может любой желающий.Но участники переписываются онлайн в чате, делятся полезными и важными новостями. Возрастных ограничений у нас нет. В группе все общаются на тему авто, обмениваются мнениями и впечатлениями.Сейчас поля для гольфа есть абсолютно в любой точке планеты. История развития гольфа в Казахстане насчитывает 20 лет.Уже через пять лет прошел первый республиканский турнир, а с 2016 года наша страна официально входит в Международную федерацию гольфа.Это одно из самых живописных мест рядом со столицей. На территории работает прокат оборудования, снаряжения и одежды для гольфа.Также есть тренировочные поля для тех, кто совсем недавно пришел в этот спорт. Сами поля состоят из нескольких секторов. Есть стартовая площадка, водное препятствие, неровная площадка, область вне игры, песчаная зона, гладкое поле и другие сектора.Он с легкостью может отвлечь от бесконечного просмотра телевизора, смартфона или компьютера. Также это игра, в которой может принимать участие вся семья.. Гольф-клуб функционирует по клубной конструкции — индивидуальное, корпоративное, семейное и дипломатическое обучение. Здесь образованы курсы для всех, кто желает познакомиться с игрой.Для них специально проводят тренировки и соревнования. На тренировки могут записаться все желающие.