Рыбалка, автомобили и гольф — 3 сообщества для мужчин в Нур-Султане

Денис Цой, город — Астана, основатель @astana_fishing_club
О клубе
Astana Fishing Club — рыболовный клуб столицы. Все началось с организации совместного выезда на рыбалку. Клуб основали 10 октября в 2015 году. Со временем я собрал команду. Сейчас в руководстве у нас четыре человека, а также есть филиал в городе Тараз.
Мы собирали охотников, рыбаков, подводных охотников и просто любителей активного отдыха, чтобы они делились историями, своим уловом на страницах нашего форума. И знакомились с людьми, кто разделяет их интересы и увлечения. Много людей нашли себе здесь друзей-единомышленников.
На странице делимся интересными видео и фото участников, а также публикуем полезную информацию. Мы рассказываем о городских соревнованиях по спортивному и любительскому рыболовству. Публикуем изменения в законах, а также правила поведения для начинающих рыбаков.
Ежегодно мы вместе открываем и закрываем рыболовный сезон. Для участников клуба у нас есть официальный мерч, такой как аракаловые наклейки, кепки, флаги и нашивки.
В течение года мы проводим различные турниры в определенном классе — спиннинг, фидер или carp fishing. Отличившихся рыбаков отправляем на соревнования.
Как присоединиться
Сейчас природа и отдых пойдут только на пользу астанчанам. У клуба есть возможность общаться онлайн и офлайн. Мы добавляем рыбака в чат, где единомышленники обсуждают рыбалку и все, что с ней связано.
Участники делятся местами в городе и поблизости, а также своим опытом. А также есть канал на Youtube, куда мы публикуем видео с выездов.
Решили расширить границы и не зацикливаться на определенном городе и создали telegram-канал Fishing.Kz, чтобы объединить рыбаков по Казахстану.
Шасалим Шагалимов, город — Астана, Альянс Автоклубов Астаны
О клубе
Альянс был организован в 2016 году. В него входят десять автомобильных клубов столицы.
Мы видели, что люди нуждались в общении в неформальной обстановке, за городом или на природе. Незнакомые люди здесь начинали общаться, знакомиться, решать свои проблемы. Также мы активно поддерживаем экологические инициативы и выступаем организаторами субботников. Субботники проводятся в рамках экологического движения «Мы за чистую страну».
Участие в акциях позволяет не только интересно, с пользой для окружающей среды и общества провести время, но также познакомиться с единомышленниками. Можно внести свой вклад в становление и развитие экологического сознания.
Во время карантина автолюбители помогали патрулировать районы блокпостов.
Как присоединиться
На счету у сообщества больше 40 культурно-массовых, благотворительных, экологических и спасательных акций. В зимний сезон мы организовывали зрелищные автогонки, а также даем возможность проверить свое мастерство вождения. Присоединиться к мероприятиям может любой желающий.
Совместных выездов сейчас нет, последний раз автомобилисты собирались в начале марта. Но участники переписываются онлайн в чате, делятся полезными и важными новостями. Возрастных ограничений у нас нет. В группе все общаются на тему авто, обмениваются мнениями и впечатлениями.
Серик Султангали, город — Нур-Султан, президент гольф-клуба «Астана»
О клубе
Гольф — популярная игра, объединяющая людей по всему миру. Сейчас поля для гольфа есть абсолютно в любой точке планеты. История развития гольфа в Казахстане насчитывает 20 лет.
В 1992 году зародилась идея создания первого гольф-клуба. Уже через пять лет прошел первый республиканский турнир, а с 2016 года наша страна официально входит в Международную федерацию гольфа.
Клуб находится в 13 километрах от города по Карагандинской трассе. Это одно из самых живописных мест рядом со столицей. На территории работает прокат оборудования, снаряжения и одежды для гольфа.
В распоряжении членов и гостей гольф-клуба — игровое поле из 18 лунок. Также есть тренировочные поля для тех, кто совсем недавно пришел в этот спорт. Сами поля состоят из нескольких секторов. Есть стартовая площадка, водное препятствие, неровная площадка, область вне игры, песчаная зона, гладкое поле и другие сектора.
Гольф — это интересный вид спорта, который научит соревноваться и всегда быть в отличной спортивной форме. Он с легкостью может отвлечь от бесконечного просмотра телевизора, смартфона или компьютера. Также это игра, в которой может принимать участие вся семья.
Как присоединиться
Для вступления в клуб есть несколько критериев. Гольф-клуб функционирует по клубной конструкции — индивидуальное, корпоративное, семейное и дипломатическое обучение. Здесь образованы курсы для всех, кто желает познакомиться с игрой.
Столичная федерация развития гольфа проводит обучение детей и взрослых. Для них специально проводят тренировки и соревнования. На тренировки могут записаться все желающие.
Сейчас мы выбрали задачу — развивать и координировать работу в области казахского любительского и профессионального гольфа.