Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rover-perseverance-vpervye-proehalsya-po-poverhnosti-marsa
Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса
57
/
/

Сегодня в 12:14

Ровер Perseverance впервые проехался по поверхности Марса

Ровер Perseverance («Настойчивость») совершил первую поездку по поверхности Марса.

Тестовая поездка продолжалась 33 минуты, и за это время аппарат преодолел 6,5 метра. Он проехал четыре метра вперед, повернул на 150 градусов и задним ходом прокатился еще на 2,5 метра. Пробы функций НАСА транслировало в прямом эфире.

Марсоход проходил испытания с целью калибровки систем. Инженеры убедились, что он сможет преодолевать 200 метров за раз, собирая образцы грунта в течение следующих двух лет.

Источник: daily.afisha.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#наука #технологии #nasa #космос
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Когда Astana Bike запустит сезон
624
В парке имени Кемаля Ататюрка пройдет гитарный вечер
4205
Рекорды, которые ставили казахстанцы на прошедшей неделе
863