Sony анонсировала сериалы по играм Horizon, God of War и Gran Turismo

Sony анонсировала разработку трех новых сериалов по играм, основанных на популярных франшизах PlayStation.

Производством адаптации Horizon: Zero Dawn займется Netflix, а God of War получит релиз на Amazon Prime.

Проект уже ищет актеров на главные роли. Шоураннером адаптации God of War выступит Рейф Джадкинс, а продюсерами — Марк Фергус и Хоук Остби, которые работали над сериалом «Пространство».

Sony также анонсировала сериал по Gran Turismo, однако на каком сервисе он выйдет, пока неизвестно.

В настоящее время компания активно занимается производством шоу по игре The Last of Us для HBO Max.

Источник: daily.afisha.ru