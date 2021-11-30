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Российско-швейцарская компания WayRay разработала электромобиль с голографическим AR-остеклением
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Сегодня в 10:29

Российско-швейцарская компания WayRay разработала электромобиль с голографическим AR-остеклением

Швейцарская компания с российскими корнями WayRay представила в Мюнхене электромобиль с голографическим AR-остеклением для игр и развлечений во время поездок. Электрокар обеспечивает до 600 километров запаса хода на электротяге и разгоняется до 200 км/ч.

WayRay Holograktor разработан для новой бизнес-модели перевозки пассажиров — авто спроектировано с фокусом на взаимодействие с контентом.

Трехместный автомобиль WayRay Holograktor может управляться как водителем внутри машины, так и дистанционно через 5G и космический интернет. Автомобиль создан с нуля и разработан вокруг голографических дисплеев нового поколения True AR.

У каждого пассажира открывается вид на несколько голографических дисплеев дополненной реальности спереди и сбоку, каждое сиденье оснащено джойстиками для игр и взаимодействия с контентом.

Автомобиль Holograktor был разработан в сотрудничестве с дизайнером гиперкаров Сашей Селипановым и командой дизайнеров и инженеров WayRay.

Источник: rb.ru

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