Илон Маск собрался отправить человека на Луну раньше 2024 года

Один из пользователей Twitter спросил Илона Маска доставит ли корабль Starship его компании SpaceX человека на Луну в 2024 году.





Илон Маск ответил: «Вероятно, раньше». Вопрос был задан ему после напоминания о том, что NASA в конце июля выплатило SpaceX $300 млн в рамках проекта Human Landing System (HLS), для которого компания Маска должна разработать посадочный модуль.





Деньги предназначались для развития проекта Starship, полная стоимость которого оценивается в $3 млрд. Всего США потратили на проект уже $439,6 млн. Илон Маск недавно заявил, что Starship будет готов к орбитальному полету уже через несколько недель.





Основатель Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск считает возможным высадить астронавтов на Луну до 2024 года. Экспедицию должен доставить космический корабль Starship.