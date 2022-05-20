Российские иммигранты, медиа 360 и новые точки опоры: что происходит на рынке маркетинга в Казахстане

Вот уже более двух месяцев многие зарубежные бренды, которые ранее работали в России, ищут новые возможности для развития. Подробнее о том, что происходит на рынке маркетинга Казахстане, рассказали представители индустрии коммуникаций.





Ярослав Андреев, продюсер крупнейшего ТикТок Хауса в РФ

В фокусе российских digital-специалистов оказались ближайшие рынки: Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Они выглядят перспективно, так как в этих странах ТикТок, Facebook и Instagram продолжают работать, как раньше. С Google Ads нет никаких проблем. Зарубежные бренды никуда не уходили, количество инфлюенсеров с каждым годом растет. Нет перегрева digital-агентствами.

Но для выхода в новые страны, пусть и соседние, недостаточно просто гипотез. Важно понимать, как уже устроена работа в нишах, как коммуницировать с коллегами, каких креативов лучше избегать. Необходимо учитывать ментальность страны и культурные коды. Поэтому перед релокацией новых офисов важно погрузиться в рынок.

Последний месяц команда сервиса аналитики соцсетей LiveDune занималась этим. LiveDune провели интервью с представителями казахстанского рынка, чтобы составить наиболее объективное мнение. Делимся инсайтами, которые получили во время интервью с казахстанскими экспертами по маркетингу.





Сокращение трат на маркетинговые активности, приостановка рекламных проектов

Алимжан Бисембаев, стратег, маркетолог и автор блога «Маркетинг в Казахстане»





После январских событий в Казахстане и отключения интернета, казахстанцы сократили регулярные траты и отложили крупные покупки. Это реакция на произошедшие события. Бизнес в Алматы понес прямые убытки. Поэтому последние два месяца рынок больше приходит в себя, чем восстанавливается. Рост ограничивается скачком курса национальной валюты к доллару.

С начала года в стране выросло потребление контента и новостей. Это размывает фокус потенциальной аудитории при запуске рекламных кампаний. Отдельные сегменты рынка растут, например, сфера недвижимости, но в целом рынок сжимается. Это, с одной стороны, снижает потребность в маркетинге и вызывает желание сократить на него расходы. С другой стороны, эффективные маркетологи растут «в цене» и всегда могут доказать свою экспертизу.

Айсулу Мухамеджанова, маркетолог

Не на всех проектах последние события в мире и стране отразились, но для некоторых компаний это стало поводом существенно сократить маркетинговую деятельность и приостановить рекламные кампании. Например, мои коллеги планировали запуск крупной провокационной рекламной кампании с большим медиаохватом у блогеров. Но так как инфополе было заполнено новостями и уровень тревожности был высоким, кампания не запустилась в планируемом объеме. Акция вышла неуспешной.

Ярослав Третьяк, эксперт в области digital-маркетинга в Казахстане

Во-первых, у многих крупных брендов в Казахстане рекламные кабинеты в долларах. А так как курс резко поднялся, мы тормозили объемы трафика. Активность в digital мы снижали, чтобы понять, как будет меняться стоимость.

Во-вторых, инфополе было крайне негативным. Поэтому спецпроекты, активности у многих компаний были поставлены на паузу.

Дулат Бижанов, маркетолог, эксперт по личному бренду

Мы потеряли часть клиентов с рынка СНГ. Казахстан стал площадкой, куда заходят многие компании, и это приводит к хорошей конкуренции. В связи с этим цена на рекламу становится дороже.





Влияние иммиграции российских специалистов на рынок Казахстана

События повлияли и на работу digital-специалистов в ближайших странах. Наблюдается иммиграция маркетологов из России в Казахстан.

Айсулу Мухамеджанова, маркетолог





Наблюдается тенденция массовой иммиграции российских специалистов в Казахстан. Ожидается резкое увеличение конкурентоспособности рынка среди специалистов по маркетингу. В этом есть плюсы в виде увеличения качества оказываемых услуг, но есть и минусы: борьба за рабочие места и демпинг цен. Советую местным маркетологам прокачивать навыки, активно набирать проекты и обеспечивать себе стабильность.

Дулат Бижанов, маркетолог, эксперт по личному бренду

Специалисты могут быть не так востребованы, когда компания сама находится в жестком кризисе и не может оплачивать услуги маркетинга. Но в то же время есть маркетологи, которые могут дать новые возможности, тестить гипотезы. Специалисты, которые не стоят на месте, а предлагают клиенту выйти на новый уровень с помощью маркетинга, добавить новые инструменты, будут востребованы.

Алимжан Бисембаев, стратег, маркетолог и автор блога «Маркетинг в Казахстане»

Эмиграция квалифицированных кадров из России в Казахстан будет продолжаться в течение всего года. Люди будут приезжать сами, компании будут переносить в Казахстан офисы, часть функциональных обязанностей передавать на места. Поэтому вслед за притоком кадров и персонала будет приходить бизнес.





Маркетинг в Казахстане ― это не только социальные сети

Когда в России объявили о блокировке социальных сетей и уходе брендов, казахстанские компании оперативно продумывали запасные схемы отхода, перераспределяли бюджеты. Кто-то, напротив, уже давно работал с разными площадками, поэтому паники не было, и в корректировке стратегии потребности не возникло.

Дулат Бижанов, маркетолог, эксперт по личному бренду





Когда социальные сети закрывались в России, мы думали, как нам действовать. Первое, что начали делать ― работать над клиентоориентированностью. Продумали стратегию, чтобы возобновить отношения со старыми клиентами.

Второе действие, которое мы сделали ― это входные недорогие продукты абсолютно в каждой компании. Потому что по цене они ниже прочих и позволяют клиенту попасть дальше в воронку продаж.

Алимжан Бисембаев, стратег, маркетолог и автор блога «Маркетинг в Казахстане»

У нас есть отличные маркетплейсы, Telegram-каналы, дающие вовлеченность и охваты, о которых теперь и не мечтают телевизионщики, гринфилды и финтех-проекты. Представители креативной индустрии Казахстана не просто работают в других странах, они работают со звездами ― это тоже маркетинговый потенциал, который мы учимся использовать.

Айсулу Мухамеджанова, маркетолог

Если Instagram в Казахстане станет не доступен, то аудитория разделится. Какая-то часть уйдет в казахстанский проект Salem Social Media — Aitu. Говорят, что он активно развивается. Другая часть аудитории перейдет в Телеграм — инструмент, уже давно полюбившийся, многие клиенты активно пользуются им. Наблюдаю, как доля компаний, коммуницирующих через Telegram, с каждым годом увеличивается.

Ярослав Третьяк, эксперт в области digital-маркетинга в Казахстане





Магическим образом ушла пандемия. Все ограничения сняли в январе. В Казахстане доступ есть к ивент-событиям, digital, наружке. Открывается инструментарий маркетинга 360, что мы и используем.

На маркетинг в Казахстане повлияли нарушение логистических цепочек, рост курса валют, блокировка социальных сетей в России. Конкретным видам бизнеса такие изменения пришлись на руку, других накрыло волной изменений. Однако специалисты в Казахстане восприняли происходящие события как точки роста.