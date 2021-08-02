«Роскосмос» опубликовал первое видео из модуля «Наука»

Космонавт «Роскосмоса» Олег Новицкий, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал видеоэкскурсию по многоцелевому лабораторному модулю «Наука». В четверг, 29 июля, модуль пристыковался к МКС.

На кадрах двухминутного видео космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров открывает люки в модуль, после чего переходят в него. Затем они проводят небольшую экскурсию по «Науке».

«Наука» — многоцелевой лабораторный модуль российского сегмента МКС. Он был создан для реализации программы научных экспериментов и расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС.

Источник: rb.ru