Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon

Британский режиссер Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099» — продолжения его ленты «Бегущий по лезвию» и картины Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Проект будет разрабатывать кинокомпания Amazon Studios. Сценаристом и еще одним исполнительным продюсером шоу станет Силка Луиза, выступавшая шоураннером сериала «Сияющие».

В данный момент команда набирает других сценаристов, которые займутся разработкой сериала. Какие режиссеры будут заняты в «Бегущем по лезвию 2099», пока неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru