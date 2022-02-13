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Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon
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Сегодня в 09:25

Ридли Скотт спродюсирует сериал «Бегущий по лезвию 2099» для Amazon

Британский режиссер Ридли Скотт выступит исполнительным продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099» — продолжения его ленты «Бегущий по лезвию» и картины Дени Вильнева «Бегущий по лезвию 2049».

Проект будет разрабатывать кинокомпания Amazon Studios. Сценаристом и еще одним исполнительным продюсером шоу станет Силка Луиза, выступавшая шоураннером сериала «Сияющие».

В данный момент команда набирает других сценаристов, которые займутся разработкой сериала. Какие режиссеры будут заняты в «Бегущем по лезвию 2099», пока неизвестно.

Источник: daily.afisha.ru

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