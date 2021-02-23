HBO анонсировал премьеры 2021 года

На YouTube-канале HBO появился ролик с анонсами сериалов и документальных лент, которые выйдут на платформе в 2021 году.

В видео показаны отрывки из мини-сериала «Сцены из супружеской жизни» с Джессикой Честейн и Оскаром Айзеком, детективного шоу «Мейр из Исттауна» с Кейт Уинслет, мини-сериала «Белый лотос» с Конни Бриттон и сериала «Невероятные» о супергероях викторианской эпохи.

В числе премьер также несколько документалок: «Тина» о певице Тине Тернер, «100-футовая волна» о серфере Гарретте МакНамаре.

Помимо этого, в 2021 году выйдут новые сезоны сериалов «Наследники», «Медвежий угол», «Белая ворона», «Бетти», «Умерь свой энтузиазм», «Лос страшилкас», «Пациенты», «Тренировочный лагерь», «Мы здесь», «Дамы шутят по‑черному» и другие.

Источник: daily.afisha.ru