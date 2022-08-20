Резиденты IT Park смогут бесплатно обучаться на платформе Classera

IT Park будет сотрудничать с платформой цифрового образования Classera.

Замглавы IT Park Абдулахад Кучкаров посетил офис компании в Джидде 18 августа, в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию. Там он рассказал о преобразованиях в IT-сфере Узбекистана и об успешных проектах технопарка.

Classera предложила предоставить для резидентов IT Park бесплатный доступ к своей платформе. Компания также будет проводить в организациях Узбекистана тренинги по использованию платформы.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник: spot.uz