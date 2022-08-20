Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
rezidenty-it-park-smogut-besplatno-obuchat-sya-na-platforme-classera
Резиденты IT Park смогут бесплатно обучаться на платформе Classera
160
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 09:34

Резиденты IT Park смогут бесплатно обучаться на платформе Classera

IT Park будет сотрудничать с платформой цифрового образования Classera.

Замглавы IT Park Абдулахад Кучкаров посетил офис компании в Джидде 18 августа, в ходе рабочего визита в Саудовскую Аравию. Там он рассказал о преобразованиях в IT-сфере Узбекистана и об успешных проектах технопарка.

Classera предложила предоставить для резидентов IT Park бесплатный доступ к своей платформе. Компания также будет проводить в организациях Узбекистана тренинги по использованию платформы.

По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании.

Источник: spot.uz

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#технологии #узбекистан #курсы #онлайнобучение #itparkuzbekistan
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Фильм «Дорога к матери» признан лучшим на кинофестивале в Нью-Йорке
1665
Аргентинское танго именитого композитора представят в Астане
1891
Киберспорт официально признали в Казахстане
1812
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.