Резидент Astana Hub вошел в топ-10 MedTech проектов мира

Казахстанский стартап Cerebra включен в список десяти самых инновационных проектов мира в сфере медицинского искусственного интеллекта по версии мирового лидера в области технологий здравоохранения — компании Medtronic.

Cerebra — это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта. Проект работает в тестовом режиме в 17 инсультных центрах Казахстана. В планах у компании установить ПО во всех инсультных центрах страны. Он был разработан компанией Almaty A.I. Lab, занимающейся разработками технологий в области искусственного интеллекта с 2018 года.



