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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Резидент Astana Hub вошел в топ-10 MedTech проектов мира
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Сегодня в 09:49

Резидент Astana Hub вошел в топ-10 MedTech проектов мира

Казахстанский стартап Cerebra включен в список десяти самых инновационных проектов мира в сфере медицинского искусственного интеллекта по версии мирового лидера в области технологий здравоохранения — компании Medtronic.

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Cerebra — это искусственный интеллект в области нейрорадиологии для автоматизированной диагностики ишемического и геморрагического инсульта. Проект работает в тестовом режиме в 17 инсультных центрах Казахстана. В планах у компании установить ПО во всех инсультных центрах страны. Он был разработан компанией Almaty A.I. Lab, занимающейся разработками технологий в области искусственного интеллекта с 2018 года.

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