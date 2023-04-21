Режиссер «Игры в кальмара» поставит показ Louis Vuitton в Сеуле

После вирусного успеха «Игры в кальмара» людей, причастных к сериалу, оперативно расхватали бренды.

Чон Хо-ён, сыгравшую Кан Сэ Бёк, игрока № 067, «забил» Louis Vuitton. Актриса стала амбассадором модного дома и открыла прошлогодний показ осенней коллекции. Теперь дизайнеры положили глаз и на Хвана Дон-хёка, создателя нашумевшего сериала. Его талант и опыт в области постановки масштабных проектов решили использовать при создании очередного модного шоу.

Хван Дон-хёк выступит творческим консультантом по сценографии нового шоу Louis Vuitton. Речь о предосеннем показе коллекции Николя Гескьера, креативного директора женской линии модного дома. Шоу пройдет 29 апреля в Сеуле. Декорации обещают максимально живописные. Вечер, мост Чамсугё над рекой Ханган, заход солнца, а вокруг импровизированного подиума — толпы красиво одетых гостей. Бренд решил пригласить порядка 1600 зрителей, в том числе 100 корейский студентов, изучающих моду. Все это действо будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях Louis Vuitton и на уличных экранах в Сеуле.

Источник: srsly.ru