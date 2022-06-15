Режиссер «Форсажа» Джастин Лин снимет адаптацию «Ванпанчмена» для Sony

Режиссер Джастин Лин займется постановкой адаптации манги «Ванпанчмен» для кинокомпании Sony Pictures. Над сценарием поработают Скотт Розенберг и Джефф Пинкнер.

Ави Арад и Ари Арад выступят в качестве продюсеров будущего фильма. Лин также присоединится к продюсированию и работе над сценарием, а производство ленты по плану должно начаться уже в конце этого года.

В центре сюжета «Ванпанчмена» молодой парень по имени Сайтама, который обладает супергеройской силой и способен одолеть любого противника одним ударом. Будучи абсолютно непобедимым, он пытается найти достойного врага и свое место в мире. Аниме «Ванпанчмен» выходило с 2015 по 2019 годы.

Сроки выхода адаптации «Ванпанчмена» пока остаются неизвестными.

Источник: kanobu.ru