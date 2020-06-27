Режиссер «Дэдпула 2» снимет фильм по известной манге

Дэвид Литч, известный по кинокомиксу «Дэдпул 2», возьмется за адаптацию манги Котаро Исаки Bullet train.

Оригинальный сюжет повествует о пяти убийцах, которым поручили разные миссии. Они мчатся на большой скорости в Токио, когда назревает кровопролитный конфликт. По тональности картина будет похожа на «Скорость» с Киану Ривзом и «Воздушного маршала».

Проектом займется студия Sony, которая доверила Литчу написание сценария и режиссуру. В качестве исполнительных продюсеров выступят Ресуке Саэгуса и Юма Терада.

Какие-либо другие подробности пока не разглашается.

Источник: film.ru