Рейсы в Екатеринбург, Красноярск и Санкт-Петербург возобновят из Казахстана

Между Казахстаном и Россией увеличилось количество авиарейсов. Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет полеты в Екатеринбург, Красноярск и Санкт-Петербург из Казахстана. Полеты возобновляются поэтапно с 17 декабря 2021 года.

Рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии» будут выполняться на воздушном судне типа А320 по следующим маршрутам:

— Нур-Султан — Екатеринбург, один рейс в неделю, понедельник

— Нур-Султан — Красноярск, один рейс в неделю, четверг

— Нур-Султан — Жуковский, три рейса в неделю, вторник, пятница, воскресенье

— Алматы — Санкт-Петербург, один рейс в неделю, понедельник

— Алматы — Екатеринбург, один рейс в неделю, пятница.

Источник: tengritravel.kz