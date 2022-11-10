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Рейсы между Астаной и Анкарой запустит турецкая авиакомпания
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Сегодня в 10:29

Рейсы между Астаной и Анкарой запустит турецкая авиакомпания

Turkish Airlines планирует запустить рейсы в Анкару из Алматы и Астаны.

Авиакомпания с 20 ноября 2022 года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Анкара с частотой два рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа А-320 и Boeing 737.

С 5 декабря 2022 года авиакомпания планирует начать перелеты между столицами — Астаной и Анкарой — с частотой два рейса в неделю по понедельникам и средам на ВС типа А-320 и Boeing 737.

Источник: tengritravel.kz

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#казахстан #путешествия #турция #авиарейсы #анкара
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