Рейсы между Астаной и Анкарой запустит турецкая авиакомпания

Turkish Airlines планирует запустить рейсы в Анкару из Алматы и Астаны.

Авиакомпания с 20 ноября 2022 года планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы — Анкара с частотой два рейса в неделю по вторникам и воскресеньям на воздушном судне типа А-320 и Boeing 737.

С 5 декабря 2022 года авиакомпания планирует начать перелеты между столицами — Астаной и Анкарой — с частотой два рейса в неделю по понедельникам и средам на ВС типа А-320 и Boeing 737.

Источник: tengritravel.kz